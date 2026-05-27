OBJAVILI I SNIMKU /

SAD izveo smrtonosni udar na Pacifiku: Poznato tko je bio meta

SAD izveo smrtonosni udar na Pacifiku: Poznato tko je bio meta
Foto: Screenshot X U.S. Southern Command

Američka obalna straža pozvana je kako bi pomogla u akciji spašavanja

27.5.2026.
6:21
Hina
Screenshot X U.S. Southern Command
Američka vojska priopćila je u utorak da je napala brod koji je navodno sudjelovao u operacijama krijumčarenja droge u istočnom Pacifiku te da je pritom ubijena jedna osoba.

"Jedan muški narkoterorist je ubijen tijekom ove akcije, a dvoje je preživjelo", objavilo je zapovjedništvo SAD-a na platformi X.

Američka obalna straža pozvana je kako bi pomogla u akciji spašavanja. Za sada nije jasno jesu li preživjeli izvučeni iz mora.

Prema obavještajnim podacima, brod se kretao poznatom rutom za krijumčarenje droge u Pacifiku, priopćila je američka vojska. Te informacije nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa od rujna cilja brodove u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, navodeći da su operacije usmjerene na suzbijanje međunarodne trgovine drogom.

