Ovo bi odjeknulo: Luki Vuškoviću se ostvaruje velika želja?!

Prema pisanju britanskog The Independenta Luka Vušković ipak bi mogao ostati u HSV-u nakon što je Tottenham izborio ostanak u Premier ligi.

Prema tom listu Roberto De Zerbi sprema veliki remont u sjevernom Londonu koji obuhvaća Jana Paula van Heckea iz Brightona i Marcosa Senesija iz Bournemoutha, što bi ostavilo premalo mjesta za Vuškovića kojemu je minutaža prijeko potrebna za razvoj.

Stoga se kao jedna od opcija spominje ostanak u HSV-u, nešto što bi sam Vušković sigurno rado prihvatio budući da je ne samo zavolio grad i klub već i izrazio želju da zaigra utakmicu s bratom Marijom, kojemu početkom iduće sezone istječe suspenzija zbog dopinga.

U istom se tekstu navodi kako osim Van Heckea i Senesija De Zerbi želi dovesti i Stonesa iz Manchester Cityja, Andyja Robertsona iz Liverpoola te Brightonov dvojac Carlosa Balebu i Barta Verbruggena.