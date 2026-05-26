BOMBA /

Ovo bi odjeknulo: Luki Vuškoviću se ostvaruje velika želja?!

Ovo bi odjeknulo: Luki Vuškoviću se ostvaruje velika želja?!
Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

Vušković je izabran u momčad sezone Bundeslige za sezonu 2025./26.

26.5.2026.
18:52
Sportski.net
Prema pisanju britanskog The Independenta Luka Vušković ipak bi mogao ostati u HSV-u nakon što je Tottenham izborio ostanak u Premier ligi.

Prema tom listu Roberto De Zerbi sprema veliki remont u sjevernom Londonu koji obuhvaća Jana Paula van Heckea iz Brightona i Marcosa Senesija iz Bournemoutha, što bi ostavilo premalo mjesta za Vuškovića kojemu je minutaža prijeko potrebna za razvoj.

Stoga se kao jedna od opcija spominje ostanak u HSV-u, nešto što bi sam Vušković sigurno rado prihvatio budući da je ne samo zavolio grad i klub već i izrazio želju da zaigra utakmicu s bratom Marijom, kojemu početkom iduće sezone istječe suspenzija zbog dopinga.

U istom se tekstu navodi kako osim Van Heckea i Senesija De Zerbi želi dovesti i Stonesa iz Manchester Cityja, Andyja Robertsona iz Liverpoola te Brightonov dvojac Carlosa Balebu i Barta Verbruggena.

HsvTottenhamLuka Vušković
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
