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[KVIZ] Dobar si u fizici? Pokušaj odgovoriti na pitanja s prošlogodišnjih matura

[KVIZ] Dobar si u fizici? Pokušaj odgovoriti na pitanja s prošlogodišnjih matura
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Foto: ChatGPT

Koji je znanstvenik otkrio elektron 1897. godine koristeći katodnu cijev?

18.6.2026.
18:52
Webcafe.hr
ChatGPT
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Njezina sveprisutnost u prirodi i društvu čini je neizostavnim dijelom našeg obrazovanja, bilo da se radi o njezinom utjecaju na inženjerstvo, dramatičnim eksperimentima koji su promijenili povijest ili fizikalnim čudima koja nam pomažu da razumijemo postojanje. No, koliko doista poznajete temeljne činjenice, povijest i specifičnosti fizikalnih zakona? Mislite li da znate sve o Newtonovim zakonima, Ohmovom zakonu ili tajnama kvantne mehanike?

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