[KVIZ] Dobar si u fizici? Pokušaj odgovoriti na pitanja s prošlogodišnjih matura

'IDEMO DALJE' /
Cijela Hrvatska navijala za Vatrene, a svi su opet pričali o jednom čovjeku: 'Nema boljeg!'
Koji je znanstvenik otkrio elektron 1897. godine koristeći katodnu cijev?
Njezina sveprisutnost u prirodi i društvu čini je neizostavnim dijelom našeg obrazovanja, bilo da se radi o njezinom utjecaju na inženjerstvo, dramatičnim eksperimentima koji su promijenili povijest ili fizikalnim čudima koja nam pomažu da razumijemo postojanje. No, koliko doista poznajete temeljne činjenice, povijest i specifičnosti fizikalnih zakona? Mislite li da znate sve o Newtonovim zakonima, Ohmovom zakonu ili tajnama kvantne mehanike?