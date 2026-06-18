[KVIZ] Dobar si u fizici? Pokušaj odgovoriti na pitanja s prošlogodišnjih matura

Njezina sveprisutnost u prirodi i društvu čini je neizostavnim dijelom našeg obrazovanja, bilo da se radi o njezinom utjecaju na inženjerstvo, dramatičnim eksperimentima koji su promijenili povijest ili fizikalnim čudima koja nam pomažu da razumijemo postojanje. No, koliko doista poznajete temeljne činjenice, povijest i specifičnosti fizikalnih zakona? Mislite li da znate sve o Newtonovim zakonima, Ohmovom zakonu ili tajnama kvantne mehanike?