Veliki povratak! Oršić ponovno u plavom dresu?

Prema pisanju Sportskih, Mislav Oršić vrlo je blizu povratka u Dinamo. Navodno je iskusni krilni napadač već je dogovorio uvjete suradnje s vodstvom kluba, a službeni potpis ugovora očekuje se tijekom sljedećeg tjedna.

Oršić se na Maksimir vraća kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s ciparskim Pafos FC. U tom je klubu od siječnja prošle godine upisao 67 nastupa, osam pogodaka i 17 asistencija, dok je zapažene izvedbe pružao i u europskim utakmicama. U ovosezonskoj Ligi prvaka zabio je dva gola i dodao dvije asistencije u osam nastupa, potvrdivši da još uvijek može igrati na visokoj razini.

Dobre igre ponovno su ga približile i reprezentaciji Hrvatske, pa ga je izbornik Zlatko Dalić vratio u širi krug kandidata za nacionalnu momčad.

Podsjetimo, Oršić je iz Dinama otišao početkom 2023. godine nakon 216 odigranih utakmica i 91 pogotka u plavom dresu. Navijači ga posebno pamte po nezaboravnim europskim večerima i golovima protiv Tottenhama, Atalante i Chelseaja. Tada ga je Dinamo prodao Southamptonu za 5.75 milijuna eura.