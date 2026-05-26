BOMBA S MAKSIMIRA /

Veliki povratak! Oršić ponovno u plavom dresu?

Veliki povratak! Oršić ponovno u plavom dresu?
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Oršić je iz Dinama otišao početkom 2023. godine nakon 216 odigranih utakmica i 91 pogotka

26.5.2026.
17:14
Sportski.net
Prema pisanju Sportskih, Mislav Oršić vrlo je blizu povratka u Dinamo. Navodno je iskusni krilni napadač već je dogovorio uvjete suradnje s vodstvom kluba, a službeni potpis ugovora očekuje se tijekom sljedećeg tjedna.

Oršić se na Maksimir vraća kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s ciparskim Pafos FC. U tom je klubu od siječnja prošle godine upisao 67 nastupa, osam pogodaka i 17 asistencija, dok je zapažene izvedbe pružao i u europskim utakmicama. U ovosezonskoj Ligi prvaka zabio je dva gola i dodao dvije asistencije u osam nastupa, potvrdivši da još uvijek može igrati na visokoj razini.

Dobre igre ponovno su ga približile i reprezentaciji Hrvatske, pa ga je izbornik Zlatko Dalić vratio u širi krug kandidata za nacionalnu momčad.

Podsjetimo, Oršić je iz Dinama otišao početkom 2023. godine nakon 216 odigranih utakmica i 91 pogotka u plavom dresu. Navijači ga posebno pamte po nezaboravnim europskim večerima i golovima protiv Tottenhama, Atalante i Chelseaja. Tada ga je Dinamo prodao Southamptonu za 5.75 milijuna eura.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
