Junak bronce iz Katara vratio se uz modni detalj o kojem svi pričaju! Cijena? Prava sitnica

Hrvatska reprezentacija okupila se u zagrebačkom hotelu Sheraton uoči posljednjeg ciklusa od dvije utakmice u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi.

Vatreni su već praktički osigurali plasman, ali moraju još odigrati dvije posljednje utakmice. U petak na Rujevici protiv Farskih Otoka te u ponedjeljak na gostovanju kod Crne Gore.

Ozljede, ali i pad forme, natjerali su izbornika Zlatka Dalića da malo 'razbaca' popis pa su se na okupljanju mogla vidjeti neka druga lica.

Povratnik u kadar je i Mislav Oršić, junak utakmice za broncu na Svjetskom prvenstvu Kataru 2022. godine. Orša trenutačno igra za ciparski klub Pafos, a u njegovom Zagrebu ga se moglo vidjeti s velikim osmijehom.

No, pažnju je kod Zagrepčana koji će za mjesec i pol dana napuniti 33 godine, privukao i jedan neuobičajeni modni detalj. Crni Louis Vuitton 'Takeoff' ruksak vrijedan nešto manje od 3000 eura. "Namijenjen putniku koji istodobno želi praktičnost i eleganciju", stoji u opisu na službenim stranicama Louis Vuittona.

Nije za svačiji novčanik, ali treba primijetiti kako sve dobro stoji onome koji to nosi s iskrenim osmijehom.