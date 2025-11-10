Od 'Ville Marije' do 'Sjena Prošlosti': Evo koliko se promijenila Nada Gačešić-Livaković

Rođena 8. listopada 1951. u Požegi, Nada Gačešić-Livaković (73) od malih je nogu pokazivala svestranost i talent za mnoge stvari. Kao djevojčica bavila se sportom – od gimnastike i plivanja do košarke i rukometa – a istodobno je bila izvrsna učenica. Premda je razmišljala o arheologiji ili pravu, sudbina ju je ipak odvela na Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirala glumu i time otvorila vrata bogate karijere.