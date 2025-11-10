Zaljubljeni pogledi ovog romantičnog para svih su rastopili: Osmijesima nisu mogli sakriti sreću

Još jedan dan u studenom donio je pravo iznenađenje – sunce i vedro nebo koje je više podsjećalo na proljeće nego na kasnu jesen. Takvo vrijeme jednostavno je pozivalo na boravak na otvorenom, a Marina Prelog pokazala se kao idealno mjesto za šetnju i opuštanje uz Dravu.

Biciklisti, trkači i šetači svih generacija izmjenjivali su se na stazama uz rijeku pri čemu su mnogi iskoristili priliku za rekreaciju i druženje, obučeni u udobne sportske outfite, a dašak atmosfere zabilježio je portal eMeđimurje.