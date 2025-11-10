Ovo niste vidjeli na TV-u: Pogledajte što je Boban radio u loži, viđen i poznati hrvatski trener

Nakon teškog poraza 0:3 od Celte u Europskoj ligi, Dinamo je u Puli doživio novi udarac – Istra 1961 slavila je s 2:1. Kriza rezultata i igre sve je dublja, a Kovačević se nalazi pod sve većim pritiskom. Kritike su glasnije nego ikad, a dio navijača već traži njegovu smjenu.

Boban je u Pulu stigao s Velimirom Zajecom, ali raspoloženje im nije bilo najbolje. Dinamo je u prvom dijelu ponovno izgledao loše, što je izazvalo veliko razočaranje. Iako je Bakrar u nastavku smanjio, poraz se nije mogao izbjeći.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Na tribinama je viđen i bivši trener Nenad Bjelica, što je potaknulo nagađanja među navijačima – je li možda njegovo pojavljivanje nagovještaj mogućeg povratka na klupu plavih?