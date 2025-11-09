FREEMAIL
freemail
HUMANITARNI KONCERT /

Thompson zapjevao u Zadru: Digao publiku na noge, dvorana gorjela od emocija i pjesme

Thompson zapjevao u Zadru: Digao publiku na noge, dvorana gorjela od emocija i pjesme
Foto: Nenad Opačić/scvišnjik/ezadar
Marko Perković Thompson
1 /12
U Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku održana je ''Večer slavljenja''. Nastupili su Alen Hržica, Vanesa Mioč i Amorose uz pjevača Marka Perkovića Thompsona (59). 

Prihod od koncerta ide za izgradnju ''Kuće sjećanja Plavi kaputić'' pokraj Vukovara, projekta koji vodi Željka Mitrović, posvećenog djeci stradaloj u Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima. Organizatori, Udruga ''Plavi kaputić'' i izvođači, zahvalili su publici na podršci. Kako je bilo na koncertu, možete pogledati u našoj galeriji na fotografijama portala eZadar.

9.11.2025.
15:55
Hot.hr
Nenad Opačić/scvišnjik/ezadar
Marko Perković ThompsonKoncertZadar
Thompson zapjevao u Zadru: Digao publiku na noge, dvorana gorjela od emocija i pjesme