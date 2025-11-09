Žestoka rasprava igrača Dinama: Boban sazvao hitan sastanak! Spominju se imena novog trenera

Kriza rezultata, ali i igre kod Dinama potvrđena je i u 13. kolu HNL-a gdje su Plavi poraženi kod Istre 2:1.

Momčad koju vodi Mario Kovačević sada je na četiri boda iza vodećeg Hajduka, a budući da je sada na rasporedu reprezentativna stanka, sve se glasnije spominje smjena na trenerskoj poziciji kako bi ekipa imala vremena 'zbrojiti se' i postaviti na terenu pod nadzorom novog trenera.

Kako piše Germanijak, bilo je 'svega' podno tribina Alda Drosine. U svlačionici Dinama je 'kuhalo', a iz nje nije izlazio nitko osim članova stožera i popratnog osoblja. Igrači su izašli tek nakon sat i pol, a prije toga su se iz svlačionice čuli povišeni tonovi i žustre rasprave.

"Nismo ekipa, ovo što igramo je užasno", otprilike glasi kontekst rasprave, a to je samo potvrda onoga što se moglo primijetiti i na travnjaku za vrijeme utakmice.

Mario Kovačević izgubio je povjerenje, ne samo navijača i javnosti, ne samo svlačionice, sve je više i onih u klubu, koji zagoravaju njegov odlazak. Službeno, Kovačević u nedjelju nije smijenjen, odluke iz kluba još nema, ali već u ponedjeljak trebali bi odlučiti kako i s kim dalje.

Prema najnovijim informacijama, Zvonimir Boban u ponedjeljak će prijepodne održati sastanak s Kovačevićem i njegovim stožerom i nakon njega se očekuje konačna odluka.

Kakva će ona biti zasad se može samo nagađati, ali u javnosti se već spominju neka imena koja bi mogla postati novim trenerom. Ponovno je tu ime Matjaža Keka, a uz njega se spominje i Zorana Zekića. Jerko Leko je i u ranijim situacijama spominjan kao privremeno rješenje, a davna je Bobanova želja Igor Bišćan. Uz njih, tu je i Albert Capellas, šef Dinamove Škole, koji često analizira i treninge prve momčadi.