Treneru Dinama opasno se trese stolac: Evo kako je Kovačević odgovorio na pitanje boji li se otkaza

Dinamo je u 13. kolu HNL-a na gostovanju kod Istre poražen 2:1.

Lawal je zabio oba gola za Istru, u 10. i 32. minuti, a Bakrar je smanjio u 81. minuti utakmice. Nastavila se tako agonija za trenera Marija Kovačevića koja je bila vidljiva na trener Plavih kada je stigao na konferenciju za medije.

"Ne treba biti previše pametan. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Oni su postigli prvi pogodak. Lawal je pobjegao i ušla je utakmica u nervozu. Bila je to izjednačena utakmica. Imali smo puno promašaja u poluvremenu, nismo uspjeli zabiti. Imali smo vremena za zabiti još jedan, ali nismo uspjeli."

Lisica ponovno na desnom beku.

"Mi smo se odlučili na Lisicu. Do prvog gola je bio solidan. Nije lako ni mlade gurati. Ima i naš junior Mikić, ali nije lako ga baciti u vatru."

Je li vam žao navijača koji su došli u Pulu?

"Žao nam je svih nas. To je tako, to je jednostavno sport. Nanizaju se porazi, a onda se i nervoza se osjeti na terenu. Nije nam nimalo lako."

Brine li vas četiri poraza u sedam utakmica?

"Normalno da me brine sve ovo. Radimo na sebi. Istra nam je generalno težak teren. Dinamo tu dugo nije pobjedio. Danas se pokazalo da je u Puli uvijek teško."

Dolazi reprezentativna stanka.

"Pauza dolazi i napravit ćemo detaljnu analizu. Primamo prelagane golove. Dinamo mora stalno pobjeđivati. Nakon Varaždina, stalo je sve i dobro će nam doći pauza."

'Normalno da je nervoza'

Izvođenje Bennacera na poluvremenu, je li u pitanju ozljeda?

"Bennacer je dao sve od sebe, pa smo pokušali trkački nešto promijeniti."

Bilo je vidljivo kako postoji određena nervoza unutar momčadi.

"Normalno da je nervoza. Komunikaciju ciljamo pozitivnu, a ne negativnu."

Nedostaje li Dinamu ritma?

"Fali nam ritam. Ušli smo dobro u sezonu, pokušali smo rotirati, ali nikako da uđemo u ritam. S prvim porazima, sve je nekako krenulo loše."

Bojite li se otkaza?

"Ja sam svjestan svega. Trenerski posao je težak, ali ja ne razmišljam o tome."

Je li sve tako crno?

"Bilo je jako dobrih stvari. Nije lako, četiri poraza u sedam utakmica. Pauza je dobra i vidjet ćemo što može bolje. Ne bi smjeli igrati ovako, nije ni meni lako, ali ja vjerujem da mi možemo bolje", zaključio je Kovačević.