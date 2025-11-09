Dinamo na teškom gostovanju kod Istre lovi zaostatak za Hajdukom: Počela je utakmica

HNL, 13. kolo 0 Istra : 0 Dinamo

ISTRA: Kolić - Nasraoui, Koski, Marešić - Kadušić, Radošević, Maurić, Jay - Lončar, Frederiksen - Lawal

DINAMO: Nevistić - Lisica, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Stojković, Bennacer, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha

1' - Počela je utakmica

NAJAVA

Nakon razočaravajućeg tjedna u kojem su i jedni i drugi upisali poraze, Dinamo i Istra 1961 danas će na pulskom stadionu Aldo Drosina tražiti povratak na pobjedničke staze. Susret 13. kola SuperSport HNL-a počinje u 16 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

Zagrebački Dinamo u Pulu stiže s jasnim ciljem pobjedom smanjiti zaostatak za vodećim Hajdukom, koji u ovom trenutku ima četiri boda prednosti. Nakon bolnog domaćeg poraza od Celte Vigo u Europskoj ligi, momčad Marija Kovačevića mora pronaći način da vrati samopouzdanje i ritam koji ju je pratio u ranijem dijelu sezone.

S druge strane, domaća Istra 1961 također ima što popravljati. Nakon šokantnog ispadanja iz Hrvatskog kupa porazom od niželigaša Kurilovca, pulski Zeleno-žuti žele pred svojim navijačima pokazati da taj kiks nije pravo lice njihove momčadi.

Trener Istre, Oriol Riera, uoči utakmice je potvrdio kako gotovo svi igrači konkuriraju za nastup:

“Vinko Rozić je jedini van pogona, ostali su svi spremni i motivirani za Dinamo.”

Na drugoj strani, Dinamov strateg Mario Kovačević najavio je nekoliko promjena u sastavu, ali i potvrdio da sustav igre ostaje isti:

“Ne možemo računati na Mišića zbog žutih kartona, dok Valinčić, Živković i Pierre-Gabriel i dalje nisu na raspolaganju. Bit će rotacija, ali sustav ostaje sličan.”

Prema kladionicama, Dinamo je jasan favorit dvoboja: 1.60 je koeficijent na pobjedu Zagrepčana, dok se trijumf Istre cijeni s 6.50, a remi s 4.50.

Glavni sudac susreta bit će Duje Strukan iz Splita. Dinamov cilj je jasan, tri boda i priključak za Hajdukom, no Puljani su i ranije znali iznenaditi velike protivnike na svom terenu.

