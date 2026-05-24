Vušković se oprostio od HSV-a: 'U Hamburg sam osjetio nešto posebno'
Za HSV je Vušković odigrao 30 utakmica zabivši šest pogodaka. To ga čini drugim strijelcem kluba ove sezone
Ponajbolji mladi igrač na svijetu, Luka Vušković, unatoč želji da ostane u HSV-u ovog će ljeta napustiti Volksparkstadion.
Hrvatski stoper odlazi iz Njemačke s 30 nastupa za HSV, kao najbolji branič lige i drugi najbolji strijelac kluba ove sezone. To mu je donijelo status miljenika navijača, zbog čega je oproštaj od publike bio još teži:
"Jedna godina. Jedan klub. Jedna obitelj. Od prvog dana kada sam stigao u Hamburg osjetio sam nešto posebno. Ljubav, strast i podrška – odmah ste učinili da se osjećam kao kod kuće.
Nositi ovaj dres i broj 44 na Volksparkstadionu bila je čast koju nikada neću zaboraviti. Zajedno smo proživjeli nezaboravne trenutke, a ja sam davao sve od sebe svaki put kada bih kročio na teren. Hvala mojim suigračima, stožeru, a posebno navijačima. Podržavali ste me u svemu i pokazali mi što ovaj klub uistinu znači. Iako je moje putovanje ovdje trajalo samo jednu sezonu, HSV će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu.
U Hamburgu se kaže 'Tschüss'. Hvala na svemu! Vaš Luka", napisao je Vušković na svom Instagramu.
Devetnaestogodišnji Splićanin sada će se s Hrvatskom zaputiti na Svjetsko prvenstvo, prije nego što se sljedeće sezone vrati u Tottenham iz kojeg je stigao na posudbu u HSV.