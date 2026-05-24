TSCHÜSS /

Vušković se oprostio od HSV-a: 'U Hamburg sam osjetio nešto posebno'

Vušković se oprostio od HSV-a: 'U Hamburg sam osjetio nešto posebno'
Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto/imago sportfotodienst/Profimedia

Za HSV je Vušković odigrao 30 utakmica zabivši šest pogodaka. To ga čini drugim strijelcem kluba ove sezone

24.5.2026.
15:36
Sportski.net
Maik Hölter/TEAM2sportphoto/imago sportfotodienst/Profimedia
Ponajbolji mladi igrač na svijetu, Luka Vušković, unatoč želji da ostane u HSV-u ovog će ljeta napustiti Volksparkstadion.

Hrvatski stoper odlazi iz Njemačke s 30 nastupa za HSV, kao najbolji branič lige i drugi najbolji strijelac kluba ove sezone. To mu je donijelo status miljenika navijača, zbog čega je oproštaj od publike bio još teži:

"Jedna godina. Jedan klub. Jedna obitelj. Od prvog dana kada sam stigao u Hamburg osjetio sam nešto posebno. Ljubav, strast i podrška – odmah ste učinili da se osjećam kao kod kuće.

Nositi ovaj dres i broj 44 na Volksparkstadionu bila je čast koju nikada neću zaboraviti. Zajedno smo proživjeli nezaboravne trenutke, a ja sam davao sve od sebe svaki put kada bih kročio na teren. Hvala mojim suigračima, stožeru, a posebno navijačima. Podržavali ste me u svemu i pokazali mi što ovaj klub uistinu znači. Iako je moje putovanje ovdje trajalo samo jednu sezonu, HSV će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu.

U Hamburgu se kaže 'Tschüss'. Hvala na svemu! Vaš Luka", napisao je Vušković na svom Instagramu.

Devetnaestogodišnji Splićanin sada će se s Hrvatskom zaputiti na Svjetsko prvenstvo, prije nego što se sljedeće sezone vrati u Tottenham iz kojeg je stigao na posudbu u HSV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Vušković (@lukavuskovic)

Luka VuškovićHsv
