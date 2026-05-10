FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRVATSKO ČUDO /

Hamburg je na nogama! Pogledajte trenutak kada su svi ustali i zapljeskali Vuškoviću

Hamburg je na nogama! Pogledajte trenutak kada su svi ustali i zapljeskali Vuškoviću
×
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/TonhĂ¤user/imago sportfotodienst/Profimedia

Merlin Polzin u sudačkoj je nadoknadi izvadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili 'standing ovation'

10.5.2026.
18:38
HinaSportski.net
BEAUTIFUL SPORTS/TonhĂ¤user/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski nogometaši Luka Vušković i Igor Matanović upisali su se u strijelce u susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva u kojem je HSV u Hamburgu pobijedio Freiburg s 3-2.

Vušković i Matanović nastavljaju s odličnim igrama u njemačkom prvenstvu tek nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva. Matanović je postigao dva, a Vušković jedan gol u susretu u kojem je HSV porazio finaliste Europske lige s 3-2.

HSV je poveo u 14. minuti golom Bakeryja Jatte, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Matanović. Bila je to praktički prva akcija gostiju nakon primljenog gola. Lukas Kubler je ubacio s desne strane, a Matanović pravovremeno utrčao i sjajnim volejem poslao loptu iza Daniela Fernandesa za 1-1.

HSV je u 64. minuti stigao do nove prednosti i to sjajnim golom Vuškovića iz slobodnog udarca s više od 20 metara. Za braniča Tottenhama na posudbi u njemačkom klubu bio je to šesti gol u Bundesligi ove sezone. HSV je korak bliže pobjedi stigao u 67. minuti kada je Fabio Balde zabio za 3-1.

Gosti se nisu predavali i u 87. minuti Matanović je zabio svoj drugi gol na utakmici. Vincenzo Grifo je izveo korner, a Matanović glavom zabio za 2-3. Bio je to njegov deseti ligaški gol ove sezone, te ukupno 14. u svim natjecanjima uz tri asistencije.

Freiburg je do kraja susreta lovio izjednačenje, ali nije uspio. Matanović je igrao cijeli susret za goste, dok je domaći trener Merlin Polzin u sudačkoj nadoknadi izvadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili "standing ovation" u, po svemu sudeći, posljednjem domaćem susretu u dresu HSV-a.

Trenutak kada su svi ustali i pozdravili Vuškovića pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Znakovite riječi Roberta Soldića o Mirku Filipoviću u FNC-u

Luka VuškovićHsvBundesliga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike