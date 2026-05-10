Hamburg je na nogama! Pogledajte trenutak kada su svi ustali i zapljeskali Vuškoviću

Hrvatski nogometaši Luka Vušković i Igor Matanović upisali su se u strijelce u susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva u kojem je HSV u Hamburgu pobijedio Freiburg s 3-2.

Vušković i Matanović nastavljaju s odličnim igrama u njemačkom prvenstvu tek nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva. Matanović je postigao dva, a Vušković jedan gol u susretu u kojem je HSV porazio finaliste Europske lige s 3-2.

HSV je poveo u 14. minuti golom Bakeryja Jatte, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Matanović. Bila je to praktički prva akcija gostiju nakon primljenog gola. Lukas Kubler je ubacio s desne strane, a Matanović pravovremeno utrčao i sjajnim volejem poslao loptu iza Daniela Fernandesa za 1-1.

HSV je u 64. minuti stigao do nove prednosti i to sjajnim golom Vuškovića iz slobodnog udarca s više od 20 metara. Za braniča Tottenhama na posudbi u njemačkom klubu bio je to šesti gol u Bundesligi ove sezone. HSV je korak bliže pobjedi stigao u 67. minuti kada je Fabio Balde zabio za 3-1.

Gosti se nisu predavali i u 87. minuti Matanović je zabio svoj drugi gol na utakmici. Vincenzo Grifo je izveo korner, a Matanović glavom zabio za 2-3. Bio je to njegov deseti ligaški gol ove sezone, te ukupno 14. u svim natjecanjima uz tri asistencije.

Freiburg je do kraja susreta lovio izjednačenje, ali nije uspio. Matanović je igrao cijeli susret za goste, dok je domaći trener Merlin Polzin u sudačkoj nadoknadi izvadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili "standing ovation" u, po svemu sudeći, posljednjem domaćem susretu u dresu HSV-a.

