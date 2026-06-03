Rekli su joj da ima rak i tri godine života, no 15 godina kasnije otkrila je važnu stvar

Julia Pallentino, strastvena roniokinja s Floride, prije gotovo 15 godina suočila se s dijagnozom rijetkog raka krvi. Danas, u svojoj 79. godini, dijeli neprocjenjive savjete za sve koji se nalaze u sličnoj situaciji i potiče ljude da postanu informirani zagovornici vlastitog liječenja.

Njezina priča počela je 2011. godine, kada je imala 64 godine. Kao umirovljena medicinska sestra i odvjetnica, bila je naviknuta na rješavanje problema, no dijagnoza multiplog mijeloma, raka koji često oštećuje kosti, bubrege i imunološki sustav, bacila ju je u svijet straha i neizvjesnosti.

Šokantna dijagnoza koja je promijenila sve

Sve je započelo s bolovima u leđima koji nikako nisu prolazili. Nakon što je potražila liječničku pomoć, magnetska rezonancija otkrila je zastrašujuću istinu.

"Rezultati su pokazali da imam tumor na kralježnici za koji je pisalo da je 'najvjerojatnije zloćudan', što me užasnulo", prisjetila se. "Sve je djelovalo nadmoćno i zastrašujuće. Kada čujete riječ rak, odmah pomislite da vas više neće biti, i to vrlo brzo."

Kao i mnogi u njezinoj situaciji, Pallentino se odmah okrenula internetu u potrazi za odgovorima, no to je samo pogoršalo njezinu tjeskobu. "U tom trenutku nisam znala apsolutno ništa o multiplom mijelomu, a ono što sam pronašla bilo je otrežnjujuće. Informacije su govorile da ljudi žive samo tri do pet godina. Počela sam čitati o transplantacijama matičnih stanica i teškim tretmanima. Bilo je to previše i, iskreno, vrlo zastrašujuće", priznaje.

Važnost pouzdanih izvora i stručnjaka

Međutim, ova majka petero djece i baka dvanaestero unučadi nije odustala. Daljnje istraživanje otkrilo je da su mnoge početne informacije na koje je naišla zapravo bile zastarjele. Tada se sve promijenilo.

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"Počela sam pronalaziti pouzdane nacionalne organizacije i kvalitetne izvore", kaže Pallentino. "Saznala sam da tretmani brzo napreduju i da ljudi žive puno duže i ispunjenije živote. Naišla sam na edukativni forum za pacijente, prijavila se i to je bio početak mog obrazovnog putovanja. Našla sam se među stotinama ljudi s multiplim mijelomom koji su živjeli kvalitetno. Dobila sam preporuke odakle početi s planiranjem liječenja."

Ono što je tada shvatila postalo je temelj njezina pristupa borbi protiv bolesti. "Shvatila sam koliko je važno razgovarati s liječnicima i pružateljima skrbi koji su istinski specijalizirani za ovu bolest", naglašava.

Savjeti za sve koji se suočavaju sa zdravstvenom krizom

Na temelju svog petnaestogodišnjeg iskustva, Pallentino nudi nekoliko ključnih savjeta za sve koji se nađu u sličnoj situaciji. Prvi i najvažniji jest: "Budite vrlo oprezni s izvorima informacija. Tražite pouzdane stranice, nacionalne organizacije, specijaliste i grupe za podršku. Ne oslanjajte se na nasumična pretraživanja interneta jer zastarjele informacije mogu uzrokovati nepotreban strah."

Također ističe važnost proaktivnog sudjelovanja u vlastitom liječenju. "Gledajući unatrag, naučila sam koliko je važno razumjeti svoj plan liječenja i pitati za nove opcije što ranije. Ne bojte se promijeniti liječnika ako osjećate da nešto nije u redu za vas."

Pallentino snažno potiče ljude da se pridruže grupama za podršku, čak i ako misle da "nisu taj tip osobe". "Ono što sam tamo pronašla nije bila samo emocionalna podrška. Bile su to informacije, smjernice i ohrabrenje od ljudi koji su istinski razumjeli kroz što prolazim", objašnjava.

Unatoč tome što se multipli mijelom tehnički smatra neizlječivim, ona želi da drugi znaju da je i dalje moguće imati vrlo kvalitetan život. Njezina najveća strast, ronjenje, postala je simbol njezine slobode i otpornosti, piše People.

"Kada mi je prvi put postavljena dijagnoza, mislila sam da je budućnost vrlo kratka i strašna. Više od desetljeća kasnije, još sam ovdje, još uvijek putujem, provodim vrijeme s obitelji i planiram svoje sljedeće ronjenje", kaže s osmijehom. Od dijagnoze je nebrojeno puta zaronila u vode svog omiljenog karipskog otoka Bonaire. "Ronjenje za mene predstavlja slobodu i mir. Apsolutno planiram nastaviti putovati i roniti koliko god mogu. Čak sam napravila i listu mjesta i iskustava u kojima još želim uživati."

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