Dijagnozu raka je dobio s 28, a glavni simptom bio je neočekivan: 'Kao da mi se tijelo gasi'

"Dijagnosticiran mi je rak krvi u 28. godini. Prošao sam kemoterapiju i transplantaciju u bolnici. Sada ponovno gradim svoj život, mentalno i fizički", započinje priču Dan, mladić koji je odlučio podijeliti svoje iskustvo kako bi pomogao drugima i podigao svijest o simptomima koji se često zanemaruju.

Dan na TikToku redovito objavljuje sadržaj o svojoj dijagnozi, liječenju i oporavku. Nakon što je prije više od godinu dana proglašen zdravim, posvetio se pružanju podrške drugima na njihovom putu fizičkog i mentalnog oporavka. U jednom od svojih videa otkrio je koji ga je glavni simptom natjerao da potraži liječničku pomoć, a nije bio onaj na koji većina ljudi prvo pomisli.

''Osjećao sam se kao da mi se tijelo gasi''

"Da moram odabrati najveći znak da imam rak, to ne bi bilo ono što većina ljudi misli", rekao je Dan. "Većina kod raka pomisli na kvržice ili iznenadni gubitak težine. Kod mene je to bio umor."

No, kako objašnjava, nije se radilo o običnom umoru. "Kada kažem umor, ne mislim na osjećaj iscrpljenosti nakon posla ili odlaska u teretanu dan prije. Govorim o osjećaju kao da ste upravo pretrčali maraton, a niste radili apsolutno ništa", pojasnio je.

Prisjetio se trenutka koji ga je posebno zabrinuo. "Sjećam se da sam bio u kupovini i odjednom sam osjetio vrtoglavicu i slabost. Počele su mi se pojavljivati one vijugave linije pred očima. Znao sam da moram kući, nisam se osjećao dobro. Kada sam stigao, doslovno sam se srušio i zaspao na šest ili sedam sati. Kad sam se probudio, osjećao sam se još gore. Jednostavno sam znao da nešto nije u redu", ispričao je. "Osjećao sam se kao da mi se tijelo gasi. Iskreno, imao sam sreće što sam poslušao svoje tijelo, jer to je bio tek početak."

Rak kod mladih je zabrinjavajući trend

Danova priča snažno odjekuje u svjetlu zabrinjavajućih globalnih trendova. Studija objavljena 2023. godine pokazala je da je u posljednjih trideset godina broj oboljelih od raka mlađih od 50 godina na svjetskoj razini porastao za gotovo 80 posto. Kao mogući uzroci navode se loša prehrana, konzumacija alkohola i duhana, sjedilački način života i pretilost.

Ni Hrvatska nije iznimka. Iako se kod starije populacije bilježi pad nekih vrsta karcinoma, uglavnom zbog programa probira, primjetan je porast broja oboljelih među mlađom populacijom. Kod mlađih od 50 godina u Hrvatskoj najčešći su rak štitnjače, testisa i dojke, a raste i broj slučajeva raka debelog crijeva. Nažalost, Hrvatska i dalje ima visoku stopu smrtnosti od raka u usporedbi s razvijenijim zemljama Europske unije, što se dijelom pripisuje neučinkovitosti sustava i predugom čekanju na dijagnozu te početak liječenja.

Znakovi koje ne smijete ignorirati

Stručnjaci upozoravaju da se rani znakovi raka kod mlađih osoba često zanemaruju ili pripisuju stresu, umoru i drugim, manje ozbiljnim stanjima. Upravo je zato ključno poznavati potencijalne pokazatelje i na vrijeme reagirati. Iako postoji mnogo različitih znakova, neki od najčešćih uključuju opće simptome poput neobjašnjivog umora koji ne prolazi ni nakon odmora, obilno noćno znojenje ili vrućicu, neobjašnjive bolove te nagli gubitak težine.

Posebnu pozornost treba obratiti na bilo kakvu neobičnu kvržicu ili oteklinu na tijelu. Promjene na koži, poput novog madeža ili promjena na postojećem, kao i promjene na noktima, također zahtijevaju pregled. Simptomi koji utječu na probavni sustav, kao što su uporna nadutost, bolovi u trbuhu, gubitak apetita ili promjene u radu crijeva, ne bi se smjeli ignorirati. Jednako su važni i problemi s mokrenjem, neobjašnjivo krvarenje, promuklost koja ne prolazi ili otežano gutanje.

Važno je naglasiti da prisutnost ovih simptoma ne znači nužno dijagnozu raka. Ipak, ako potraju i ne možete im pronaći jasan uzrok, ključno je potražiti liječničku pomoć.

