Veliki napredak u liječenju raka krvi. Znanstvenici: 'Možemo poboljšati živote tisuća ljudi'

Predviđanje povratka bolesti nakon inicijalnog liječenja jedan je od ključnih izazova u modernoj onkologiji, osobito kod složenih karcinoma krvi kao što je multipli mijelom.

Unatoč napretku u terapiji, neizvjesnost oko mogućeg relapsa ostaje veliko opterećenje za pacijente i liječnike. U tom kontekstu, nova studija predstavlja prekretnicu, otkrivajući da kombinacija naprednih genetskih testova može s velikom točnošću predvidjeti hoće li se bolest vratiti unutar 18 mjeseci. Ova metoda otkriva "skrivene rizike" koje tradicionalni testovi često propuštaju, što bi moglo značajno poboljšati ishode za tisuće pacijenata s multiplim mijelomom.

Što je multipli mijelom?

Multipli mijelom je rijedak oblik raka krvi koji zahvaća plazma stanice — posebnu vrstu bijelih krvnih stanica koje inače proizvode antitijela i pomažu tijelu u borbi protiv infekcija. Kod ove bolesti, plazma stanice postanu abnormalne i počinju se nekontrolirano razmnožavati, nakupljajući se u koštanoj srži — mekom tkivu unutar kostiju gdje se stvaraju krvne stanice, piše Cleveland Clinic.

Ove zloćudne stanice proizvode nepravilne proteine, poznate kao M-proteini, koji se ne ponašaju kao normalna antitijela i mogu uzrokovati razne zdravstvene probleme. Nakupljanjem u koštanoj srži, stanice mijeloma mogu potisnuti zdrave stanice, što sprječava stvaranje crvenih krvnih stanica i dovodi do anemije. Osim toga, bolest može oštetiti kosti, bubrege i imunosni sustav, čineći organizam osjetljivijim na infekcije.

Nažalost, multipli mijelom trenutačno se ne može potpuno izliječiti. No, liječnici mogu uspješno liječiti njegove simptome i komplikacije te usporiti njegovo napredovanje, što pacijentima omogućuje dulji i kvalitetniji život.

Jedan od prvih znakova bolesti često je bol u kostima — najčešće u leđima, glavi, prsima, zdjelici ili natkoljenici. Drugi simptomi uključuju kronični umor i slabost (koji upućuju na anemiju), sklonost čestim infekcijama zbog oslabljene imunološke obrane, trnce ili utrnulost u rukama i nogama, neobjašnjiv gubitak tjelesne mase te mučninu i povraćanje.

Kombinacija DNK i RNK testova kao rješenje

Istraživači s Instituta za istraživanje raka (ICR) u Londonu predlažu da bi se uz tradicionalne DNK testove trebali koristiti i novi testovi ekspresije RNK gena kako bi se otkrili pacijenti s visokim rizikom od ranog povratka bolesti (relapsa).

DNK profiliranje, koje se već koristi u specijaliziranim centrima za rak, traži genetske mutacije u stanicama mijeloma kako bi se utvrdila agresivnost bolesti. S druge strane, noviji testovi ekspresije gena mjere aktivnost određenih gena u stanicama raka analizirajući RNK, molekulu koja prenosi upute s DNK za stvaranje proteina. Oba testa obično se provode na uzorcima koštane srži.

"Kombiniranjem DNK profiliranja s testiranjem temeljenim na RNK, mogli bismo promijeniti način na koji dijagnosticiramo i liječimo bolest, omogućujući nam da personaliziramo skrb i interveniramo ranije kod pacijenata s najvećim rizikom", izjavio je profesor Martin Kaiser.

Profesor molekularne hematologije na ICR-u i konzultant hematolog u bolnici Royal Marsden, Martin Kaiser, naglasio je složenost bolesti: "Neki pacijenti dožive rani relaps nakon liječenja, iako pri dijagnozi nisu pokazivali nikakve poznate znakove visokog rizika."

Studija, objavljena u časopisu Blood, analizirala je podatke 135 pacijenata koji su sudjelovali u kliničkom ispitivanju MyelomaXI. Svi su primili isti tretman i prošli detaljno genetsko testiranje. Nakon sedmogodišnjeg praćenja, rak se vratio kod 18,5 posto pacijenata unutar 18 mjeseci od transplantacije matičnih stanica. Istraživači su zaključili da bi kombinacija dvaju genetskih testova predvidjela čak 84 posto tih ranih relapsa.

Profesor Kristian Helin, izvršni direktor ICR-a, nazvao je ovo otkriće "velikim napretkom".

"Ovo je moćan primjer kako precizna dijagnostika može transformirati skrb o pacijentima. Ranija i pouzdanija identifikacija visokorizičnih pacijenata omogućuje kliničarima da prilagode planove liječenja od samog početka, s potencijalom poboljšanja preživljenja i kvalitete života", poručio je.

Shelagh McKinlay, direktorica istraživanja u dobrotvornoj organizaciji za borbu protiv raka krvi Myeloma UK, koja je sufinancirala studiju, izjavila je: "Preciznim utvrđivanjem koji će pacijenti najvjerojatnije doživjeti relaps i prestati reagirati na dostupne lijekove, možemo poboljšati živote tisuća ljudi pogođenih ovim neizlječivim rakom."

Dodala je kako je ovo ključan korak prema "funkcionalnom izlječenju", što je jedan od glavnih ciljeva istraživačke strategije Myeloma UK.

