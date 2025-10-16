Infekcija koja sije strah Europom prisutna i u Hrvatskoj, no zaštićeniji smo: 'Ovo su simptomi'

Nakon što su zdravstveni stručnjaci u Ujedinjenom Kraljevstvu upozorili na porast broja oboljelih od tuberkuloze, epidemiolozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo osvrnuli su se za Net.hr na aktualnu situaciju u Hrvatskoj.

Iako je broj zaraženih u Velikoj Britaniji porastao za više od 13 posto u odnosu na prethodnu godinu, liječnici iz Hrvatske naglašavaju da je epidemiološka situacija kod nas i dalje stabilna, uz umjereni porast broja slučajeva koji prati globalne promjene.

Tuberkuloza je ozbiljna zarazna bolest koja najčešće zahvaća pluća, ali može napasti i druge dijelove tijela. Iako je danas izlječiva, i dalje predstavlja znatnu prijetnju javnom zdravlju, osobito u zemljama u razvoju.

Tuberkuloza u Hrvatskoj

"Hrvatska zahvaljujući dugogodišnjoj provedbi sveobuhvatnih mjera za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze, od 2017. godine spada među zemlje s niskom incidencijom ove bolesti, što znači manje od 10 novooboljelih od tuberkuloze na 100.000 stanovnika godišnje. Prema podacima Registra za tuberkulozu HZJZ-a, u 2024. zabilježene su 282 prijave oboljelih i incidencija 7,3 na 100.000, s rasponom incidencije među županijama od oko 3 (VPŽ, PSŽ) do 15,8 (BPŽ) u usporedbi s 267 prijava i incidencijom 6,9 u 2023. godini (raspon od oko 2 do 14)", kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U usporedbi s prethodnim desetljećem, podaci iz posljednjih nekoliko godina ukazuju na blage promjene u epidemiološkim trendovima kada je riječ o broju oboljelih.

"U zadnje tri godine bilježi se umjereni porast broja oboljelih na godišnjoj razini, u sklopu kojeg se primjećuje i porast udjela oboljelih rođenih izvan Hrvatske, uključujući osoba iz zemalja sa značajno većom učestalošću tuberkuloze", dodaju.

Simptomi tuberkuloze

Prepoznavanje tuberkuloze ključan je korak u pravovremenoj dijagnozi i liječenju, a liječnici upozoravaju na ove simptome.

"Najčešći oblik tuberkuloze je plućna tuberkuloza koja se manifestira nespecifičnim simptomima kao što su kašalj koji traje tri ili više tjedna, povišena tjelesna temperatura, gubitak apetita i mršavljenje, noćno znojenje te opća slabost i umor. S obzirom na ovu prilično nespecifičnu kliničku sliku, važno je kod obrade oboljele osobe diferencijalno dijagnostički misliti i na tuberkulozu, posebice kada uz ove simptome postoje i rizični faktori za tu bolest", ističu iz HZJZ-a.

Postoje različite metode za dijagnosticiranje tuberkuloze, a ako pacijenti posumnjaju u ovu zaraznu bolest, epidemiolozi objašnjavaju kako se mogu testirati: "Sumnja na plućnu TBC se postavlja na temelju detaljno uzete anamneze, kliničkog pregleda, rendgen snimke pluća te mikrobiološke dijagnostike u sklopu koje se višekratno daju uzorci jutarnjeg iskašljaja radi direktne mikroskopije i kultivacije, a sve češće se koriste i molekularne pretrage, kao što su PCR. Za tuberkulozu drugih sijela (npr. tuberkuloza limfnih čvorova, bubrega, kostiju i dr.) uzimaju se odgovarajući uzorci i također šalju na mikrobiološku dijagnostiku."

Kako se prenosi tuberkuloza?

Najveću zabrinutost izaziva pitanje tko je najosjetljiviji na ovu tešku infekciju i koji su glavni faktori rizika.

"Tuberkuloza se prenosi kapljično putem dugotrajnog bliskog kontakta zdrave osobe s osobom koja boluje od aktivne plućne tuberkuloze. Procjena je da je četvrtina ljudi u svijetu zaražena uzročnikom tuberkuloze, ali samo neki od njih obolijevaju. Rizik obolijevanja povećan je kod određenih kroničnih bolesnika, oslabljenog imunološkog sustava, bilo zbog osnovne bolesti bilo zbog imunosuprimirajuće terapije (npr. biološka terapija), male djece (ako su necijepljena) i osoba starije životne dobi (posebno kod pušača), kod kontakta s osobom oboljelom od tuberkuloze, boravka u državama s visokom incidencijom tuberkuloze i slično", objašnjavaju iz HZJZ-a.

Kakva je procijepljenost protiv tuberkuloze u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj se djeca već u rodilištu desetljećima cijepe protiv tuberkuloze i po tome je Hrvatska jedina država s niskom incidencijom tuberkuloze u Europi koja još uvijek koristi univerzalno BCG cijepljenje. "Njegova osnovna svrha je spriječiti razvoj teških oblika tuberkuloze kao što su tuberkulozni meningitis, milijarna tuberkuloza i diseminirana tuberkuloza u djece, i to naročito u prvih pet godina života, kada je rizik ovih teških oblika tuberkuloze i smrtnih ishoda najveći. Za BCG cjepivo bilježimo u zadnjih desetak godina najmanji pad u cijepnom obuhvatu od svih cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja te je cijepni obuhvat protiv tuberkuloze iznosio 95,5 posto u 2024.", navode.

Iz HZJZ-a su pojasnili i koliko dugo traje zaštita nakon samog cijepljenja, te kako se tuberkuloza liječi. "Prema podacima iz literature, zaštita koju pruža cijepljenje protiv tuberkuloze traje petnaestak godina, no važno je naglasiti kako je ono iznimno učinkovito u zaštiti djece mlađe od 5 godina, što je i glavni razlog zašto se cjepivo primjenjuje kod novorođenčadi. Liječenje tuberkuloze je dugotrajno, a provodi se kombinacijom antibiotika na koje je uzročnik osjetljiv. Traje prosječno šest mjeseci, uz redovite kontrole pulmologa."

