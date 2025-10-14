Kako prepoznati infekciju koja sije strah Europom: Smrtonosna je i ima dva oblika

Tuberkuloza je ozbiljna zarazna bolest koja najčešće zahvaća pluća, ali može napasti i druge dijelove tijela. Iako je danas izlječiva, i dalje predstavlja znatnu prijetnju javnom zdravlju, osobito u zemljama u razvoju.

Zdravstveni stručnjaci u Ujedinjenom Kraljevstvu upozoravaju na porast oboljelih od tuberkuloze, najsmrtonosnije infekcije na svijetu, koja se ponovno širi Otokom. Broj zaraženih povećao se za više od 13 posto u odnosu na prošlu godinu, što izaziva zabrinutost unatoč relativno niskom riziku za širu populaciju.

Liječnici posebno ističu da dugotrajni kašalj ne treba automatski pripisivati gripi ili Covidu, već se zbog ranog otkrivanja bolesti treba obratiti na testiranje tuberkuloze. Iako najčešće pogađa pluća, ova bakterijska infekcija može zahvatiti i druge vitalne organe, što dodatno naglašava važnost pravovremenog liječenja.

Što je tuberkuloza?

Tuberkuloza (TBC) je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium tuberculosis. Najčešće napada pluća, ali može utjecati i na druge organe poput bubrega, kralježnice i mozga. Neki ljudi mogu cijeli život nositi bakteriju bez ikakvih simptoma i bez razvoja aktivne bolesti, navodi Cleveland Clinic.

Postoje dva glavna oblika ove bolesti:

Latentna tuberkuloza – bakterija je prisutna u tijelu, ali ne uzrokuje simptome i nije zarazna.

Aktivna tuberkuloza – bakterija se umnožava, uzrokuje simptome i može se prenijeti na druge osobe.

Ako se ne liječi, aktivni TBC može biti smrtonosan.

Koji su simptomi tuberkuloze?

Simptomi tuberkuloze ovise o tome koji je dio tijela i organa bolest zahvatila. Najčešći simptomi tuberkuloze pluća uključuju:

Dugotrajan kašalj koji traje tri tjedna ili dulje

Kašalj s krvlju ili sluzi

Bol u prsima ili otežano disanje

Neobjašnjiv gubitak težine

Umor i slabost

Povišena temperatura i noćno znojenje

Gubitak apetita

Kod latentne tuberkuloze simptoma najčešće nema, ali bakterije mogu prijeći u aktivnu fazu ako imunitet osobe oslabi.

Tuberkuloza kod djece

Tuberkuloza kod djece često predstavlja izazov za liječnike jer simptomi nisu uvijek jasni i lako ih je zamijeniti s drugim, blažim bolestima. Za razliku od odraslih, djeca češće nemaju tipične simptome poput jakog kašlja, pa se bolest može kasno otkriti.

Najčešći znakovi tuberkuloze kod djece uključuju:

Dugotrajan kašalj koji ne prolazi

Povišena temperatura koja traje dulje od tjedan dana bez jasnog uzroka

Umor, razdražljivost i opći osjećaj slabosti

Slab apetit i gubitak na težini

Zastoj u rastu i razvoju

Djeca su posebno osjetljiva jer njihov imunološki sustav još nije u potpunosti razvijen. Zbog toga su pod većim rizikom da se latentna (skrivena) tuberkuloza brzo razvije u aktivnu – što znači da se bakterija počne razmnožavati i uzrokuje simptome.

Kod male djece, osobito one mlađe od pet godina, češće se javljaju i teži oblici bolesti, kao što su:

Tuberkulozni meningitis

Ovo je oblik TBC-a kod kojeg bakterija napada moždane ovojnice. Riječ je o ozbiljnom i potencijalno smrtonosnom stanju koje zahtijeva hitno liječenje. Simptomi mogu uključivati jaku glavobolju, ukočenost vrata, povraćanje, promjene u ponašanju i grčeve. Bez liječenja, može dovesti do trajnih neuroloških oštećenja ili smrti.

Diseminirana (milijarna) tuberkuloza

Ovaj oblik nastaje kada se bakterije prošire krvlju po cijelom tijelu, zahvaćajući više organa istovremeno (npr. pluća, jetru, slezenu). Simptomi su često nespecifični – dugotrajna vrućica, slabost, gubitak težine, a ponekad i respiratorni problemi. Diseminirani TBC može brzo napredovati i zahtijeva intenzivno bolničko liječenje.

Zbog ovih rizika, rana dijagnoza i liječenje tuberkuloze kod djece iznimno su važni. U mnogim slučajevima, djeca s latentnim TBC-om – čak i ako nemaju simptome – dobiju preventivnu terapiju kako bi se spriječilo da bolest postane aktivna.

Uzroci tuberkuloze

Tuberkulozu uzrokuje bakterija Mycobacterium tuberculosis. Bolest se prenosi zrakom kada osoba s aktivnim TBC-om u plućima kašlje, kiše, govori ili diše. Zaražene kapljice mogu dospjeti u pluća drugih ljudi koji udišu isti zrak.

Važno je naglasiti da se nije lako zaraziti TBC-om – obično je potreban dugotrajan i blizak kontakt s oboljelom osobom.

Tko je podložan tuberkulozi i koji su faktori rizika?

Tuberkuloza može pogoditi svakoga, no postoje određene skupine koje su izloženije riziku.

Rizične skupine za izloženost tuberkulozi su:

Osobe koje žive ili rade u zajedničkim prostorima gdje se TBC može lako širiti (zatvori, prihvatilišta, starački domovi, bolnice)

Zaposleni u laboratorijima za mikrobiologiju

Osobe koje žive ili su živjele u područjima s visokom učestalošću TBC-a (Latinska Amerika, Karibi, Afrika, Azija, Istočna Europa i Rusija)

Osobe koje su bile u bliskom kontaktu s osobom za koju se zna ili se sumnja da ima TBC

Veći rizik za razvoj aktivne tuberkuloze imaju:

Osobe koje koriste intravenske droge

Djeca i osobe s oslabljenim imunosnim sustavom

Bolesnici s kroničnim bolestima poput dijabetesa ili bubrežne bolesti

Osobe koje su prošle transplantaciju organa

Pacijenti na kemoterapiji

Kako se liječi tuberkuloza?

Liječenje tuberkuloze uključuje dugotrajnu terapiju antibioticima. Najčešće se koriste kombinacije lijekova kroz razdoblje od najmanje 6 mjeseci. Važno je redovito uzimati lijekove prema uputama liječnika kako bi se spriječio razvoj otpornosti bakterija na antibiotike.

Uobičajeni lijekovi uključuju:

Isoniazid

Rifampin (rifampicin)

Ethambutol

Pyrazinamid

Kod latentnog TBC-a terapija može biti kraća i jednostavnija, no svejedno je važna kako bi se spriječila aktivacija bolesti.

Bez pravilnog liječenja, tuberkuloza može uzrokovati ozbiljne komplikacije, uključujući trajna oštećenja pluća i smrtnost. Ako ste bili u bliskom kontaktu s osobom oboljelom od tuberkuloze, preporučuje se da se što prije obratite svom liječniku radi testiranja, i to čak i ako ne osjećate nikakve simptome. Rano otkrivanje infekcije smanjuje rizik prijenosa na druge. Ako ste već započeli s terapijom, važno je pratiti moguće nuspojave lijekova i o svemu obavijestiti svog liječnika, budući da neke reakcije mogu biti ozbiljne i zahtijevati prilagodbu liječenja.

Može li se tuberkuloza spriječiti?

Rizik od zaraze i širenja tuberkuloze može se značajno smanjiti pridržavanjem osnovnih higijenskih i preventivnih mjera. To uključuje redovito i temeljito pranje ruku te kašljanje u lakat ili papirnatu maramicu kako bi se spriječilo širenje bakterija. Također, važno je izbjegavati bliski kontakt s drugim osobama dok ste bolesni, kao i uzimati propisane lijekove točno prema uputama liječnika.

Osobe oboljele od tuberkuloze ne bi se trebale vraćati na posao ili u školu dok ih liječnik ne proglasi nezaraznima, čime se dodatno smanjuje mogućnost prijenosa bolesti. U zdravstvenim ustanovama ključne su mjere dobra ventilacija prostora te korištenje zaštitne opreme za osoblje i pacijente, što predstavlja osnovu u sprečavanju širenja infekcije.

U nekim zemljama koristi se cjepivo protiv tuberkuloze, poznato kao BCG (Bacillus Calmette-Guérin), koje se uglavnom daje djeci u područjima s visokim stopama obolijevanja. Međutim, u Sjedinjenim Američkim Državama rutinska primjena ovog cjepiva nije uobičajena zbog specifičnih epidemioloških okolnosti.

