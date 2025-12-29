Nijemac Dončiću prijetio batinama, pogledajte Slovenčevu reakciju koja je oduševila navijače
Nijemac Denis Schröder bio je u konstantnim verbalnim okršajima sa Slovencem Lukom Dončićem
Bilo je vruće na utakmici LA Lakersa i Sacramento Kingsa u NBA-u protekle noći. Los Angeles Lakersi bez većih problema nadigrali Sacramento Kingse sa 125:101, ali pažnju su privukle najveće zvijezde obje momčadi.
Nijemac Denis Schröder bio je u konstantnim verbalnim okršajima sa Slovencem Lukom Dončićem. "Prebit ću te", poručio je Schröder Luki u jednom trenutku. Lukina reakcija oduševila je navijače Lakersa. Dončić nije nasjeo na provokacije već se ironično nasmijao i gestikulirao Nijemcu da previše priča.
“I’m gonna beat the sh*t out of you”— Lakers All Day Everyday (@LADEig) December 29, 2025
Dennis Schroder to Luka 😳 pic.twitter.com/kBeOLQ1McG
Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.
Luka Dončić je za pobjednički sastav ubacio 34 poena uz sedam asistencija i pet skokova, dok je LeBron James imao 24 poena i pet asistencija.
