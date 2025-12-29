FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BILO JE VRUĆE /

Nijemac Dončiću prijetio batinama, pogledajte Slovenčevu reakciju koja je oduševila navijače

Nijemac Dončiću prijetio batinama, pogledajte Slovenčevu reakciju koja je oduševila navijače
×
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Nijemac Denis Schröder bio je u konstantnim verbalnim okršajima sa Slovencem Lukom Dončićem

29.12.2025.
8:52
Sportski.net
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bilo je vruće na utakmici LA Lakersa i Sacramento Kingsa u NBA-u protekle noći. Los Angeles Lakersi bez većih problema nadigrali Sacramento Kingse sa 125:101, ali pažnju su privukle najveće zvijezde obje momčadi.

Nijemac Denis Schröder bio je u konstantnim verbalnim okršajima sa Slovencem Lukom Dončićem. "Prebit ću te", poručio je Schröder Luki u jednom trenutku. Lukina reakcija oduševila je navijače Lakersa. Dončić nije nasjeo na provokacije već se ironično nasmijao i gestikulirao Nijemcu da previše priča. 

 

 

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr. 

Luka Dončić je za pobjednički sastav ubacio 34 poena uz sedam asistencija i pet skokova, dok je LeBron James imao 24 poena i pet asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi udar na turski nogomet: Uhićen bivši čelnik Galatasarayja i deseci osumnjičenih

NbaLa LakersSacramento KingsLuka DončićDenis Schroder
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BILO JE VRUĆE /
Nijemac Dončiću prijetio batinama, pogledajte Slovenčevu reakciju koja je oduševila navijače