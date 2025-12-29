Amerika na nogama: Kawhi monstruoznom partijom ispisao povijest

Sinoćnja NBA večer ponudila je pregršt uzbuđenja, no jedan je igrač ukrao sve naslovnice. Kawhi Leonard odigrao je utakmicu života, predvodeći svoje LA Clipperse do važne pobjede, dok su se na ostalim parketima odvijale prave drame, uključujući povijesni triple-double i veliko iznenađenje u Portlandu.

Kawhijeva rapsodija za povijest Clippersa

U Inglewoodu je viđena jedna od najboljih individualnih predstava moderne ere. Kawhi Leonard je u pobjedi LA Clippersa nad vodećom momčadi Istoka, Detroit Pistonsima, rezultatom 112:99, postigao rekord karijere od 55 poena. Time je izjednačio klupski rekord koji je ranije ove sezone postavio njegov suigrač James Harden. Leonard je bio nezaustavljiv, uništavajući drugu najbolju obranu lige od samog početka.

FIRST CAREER 50-PIECE FOR KAWHI LEONARD 🤖🔥 pic.twitter.com/SiCWqbud87 — SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2025

Iz igre je šutirao fantastičnih 17 od 26, pogodio je pet trica iz deset pokušaja, a s linije slobodnih bacanja bio je gotovo savršen, 16 od 17. Svojem nevjerojatnom učinku dodao je i 11 skokova te pet ukradenih lopti.

Posebno je dominantan bio u trećoj četvrtini, u kojoj je sam postigao čak 26 poena i već tada prestigao svoj prijašnji rekord karijere od 45 poena. Zanimljivo, jedino slobodno bacanje koje je promašio na utakmici prekinulo je njegov niz od 64 uzastopna pogođena bacanja. Iako mu je trener Tyronn Lue signalizirao da je blizu apsolutnog rekorda franšize, Leonard je skromno odlučio presjediti završnicu. "Radije ću biti odmoran za sljedeću utakmicu nego riskirati", izjavio je nakon susreta. Veliku podršku imao je u Hardenu koji je dodao 28 poena, a Clippersi su ovom pobjedom, četvrtom uzastopnom, potvrdili izlazak iz krize. Naš Ivica Zubac nije nastupio za Clipperse treću utakmicu zaredom. Kod Pistonsa, Cade Cunningham je ubacio 27 poena.

Barnesov povijesni triple-double i ostali rezultati

Iznimno uzbudljivo bilo je u Torontu, gdje su domaći Raptorsi nakon produžetka svladali Golden State Warriorse sa 141:127. Utakmicu je obilježio Scottie Barnes, koji je ostvario prvi triple-double sezone i to na kakav način: 23 poena, nevjerojatnih 25 skokova, što je novi rekord franšize, te deset asistencija. Postao je prvi igrač u povijesti Toronta s 20-20 triple-double učinkom. Kod poraženih Warriorsa, Stephen Curry je ubacio 39 poena.

Veliko iznenađenje priredili su Portland Trail Blazersi koji su na svom terenu svladali Boston Celticse sa 114:108. Blazerse je do pobjede vodio Shaedon Sharpe s 26 poena, dok je kod Celticsa briljirao Jaylen Brown s 37 poena. Brown je time izjednačio rekord legendarnog Larryja Birda, upisavši devetu uzastopnu utakmicu s 30 ili više poena, no to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Oklahoma City Thunder uvjerljivo je slavio protiv Philadelphije 76ersa sa 129:104, iskoristivši neigranje Joela Embiida. Washington Wizardsi bili su bolji od Memphis Grizzliesa sa 116:112, dok su Los Angeles Lakersi bez većih problema nadigrali Sacramento Kingse sa 125:101. Dario Šarić nije nastupio za poražene Kingse.

Bila je to još jedna noć koja je potvrdila svu nepredvidivost i atraktivnost NBA lige, no ostat će upamćena prvenstveno po maestralnoj izvedbi Kawhija Leonarda, koji je pokazao da je, kada je zdrav, i dalje jedan od najboljih igrača na svijetu.

