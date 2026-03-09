FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Teško suočavanje sestara! Katarina sve shvaća, Nikola je otac Zorinog djeteta

Teško suočavanje sestara! Katarina sve shvaća, Nikola je otac Zorinog djeteta
Foto: Rtl

Nova epizoda 'Divljih pčela' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

9.3.2026.
12:27
Hot.hr
Rtl
Čavka i Marko komentiraju Vicu, Vukasa muči zašto je Milan lupio Vicu. Iako ne govori sve svoje razloge, Čavka tvrdi Marku - Vice je opasan i treba ga se riješiti. Zora i Katarina razgovaraju o Cviti i cijeloj situaciji, a u isto vrijeme Mirjana komentira Čavku i Vicu. Nagovara ga da se riješi Milana.

U kavani brico osmišljava svoju kampanju, a Tea odlazi kod Domazeta - pitati ga je li se potukao s Jakovom. Anka suočava Šušnjaru s istinom, zanima je što se događa između Luce i njega, a potom odlazi i kod krojačice. Zora i Nikola razgovaraju, on shvaća da je njihovo dijete njegova jedina prilika da se ostvari kao otac. Katarina ih načuje i sve shvaća - Nikola je otac Zorinog djeteta.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

Divlje PčeleVoyoRtl
