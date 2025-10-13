Najsmrtonosnija infekcija na svijetu širi se 'Otokom': 'Kašalj možda nije gripa ili Covid!'

Zdravstveni dužnosnici upozoravaju da je tuberkuloza, "najsmrtonosnija infekcija na svijetu", u porastu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Liječnici upozoravaju da ljudi koji imaju dugotrajni kašalj ne pripisuju to odmah gripi ili Covidu nego da se testiraju nije li riječ o tuberkulozi.

Vjerovalo se da je ta bolest stvar prošlosti, ali se sada opet širi u dijelovima zemlje, piše Daily Mail.

Najnoviji podaci pokazuju da je broj zaraženih porastao za 13,6 posto u 2024. godini, s 5490 zabilježenih slučajeva u usporedbi s 4831 godinu ranije.

Iako je rizik za širu javnost i dalje nizak, stručnjaci upozoravaju da se tuberkuloza lako širi i može biti smrtonosna ako se ne dijagnosticira i ne liječi na vrijeme. Uzrokovana bakterijom Mycobacterium tuberculosis, infekcija najčešće napada pluća, ali se može proširiti i na mozak, kralježnicu ili bubrege.

Uporan kašalj uz još neke simptome

Simptomi se obično razvijaju sporo, tijekom tjedana ili mjeseci i uključuju uporan kašalj koji traje dulje od tri tjedna - ponekad s krvlju - uz vrućicu, noćno znojenje, umor, gubitak težine i gubitak apetita. Ako se ne liječi, tuberkuloza može uzrokovati trajno oštećenje pluća ili se proširiti krvotokom, što dovodi do potencijalno smrtonosnih komplikacija poput meningitisa ili zatajenja organa.

Često se opisuje kao najsmrtonosnija zarazna bolest na svijetu jer svake godine ubija više ljudi nego bilo koja druga infekcija - oko 1,25 milijuna ljudi diljem svijeta u 2023. godini, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, što nadmašuje smrtne slučajeve od HIV-a, malarije i Covida-19.

Bolest se može liječiti kurom antibiotika u trajanju od najmanje šest mjeseci. Širi se dugotrajnim bliskim kontaktom sa zaraženom osobom kada kašlje, kiše ili govori.

Liječenje je dugotrajno

Infekcija se može spriječiti i izlječiva je - više od 84 posto pacijenata uspješno završi liječenje unutar 12 mjeseci.

"Moramo brzo djelovati kako bismo prekinuli lance prijenosa brzom identifikacijom i liječenjem. Važno je zapamtiti da nije svaki uporni kašalj, uz vrućicu, uzrokovan gripom ili Covidom. Kašalj koji obično ima sluz i traje dulje od tri tjedna može biti uzrokovan nizom drugih problema, uključujući tuberkulozu", rekla je dr. Esther Robinson, voditeljica odjela za tuberkulozu.

Engleska sada ima stopu od 9,4 slučaja na 100.000 ljudi - što je još uvijek ispod vrhunca ovog stoljeća od 15,6 iz 2011., ali se stalno povećava.

Vodeći uzrok smrti u 19. stoljeću

Čak 82 posto prošlogodišnjih slučajeva bili su ljudi rođeni izvan Ujedinjenog Kraljevstva, iako je zabilježen i porast infekcija među pacijentima rođenima u zemlji.

Vlada je izjavila da je i dalje predana poboljšanju prevencije, otkrivanja i kontrole tuberkuloze fokusirajući se na skupine koje su najviše izložene riziku i rješavajući zdravstvene nejednakosti.

Bolest je bila vodeći uzrok smrti u Britaniji 19. stoljeća - poznato po tome što je odnijela živote osoba poput sestara Brontë - prije nego što su mjere javnog zdravstva i antibiotici doveli do naglog pada broja slučajeva tijekom 20. stoljeća.

POGLEDAJTE VIDEO: Boje li se uzgajivači svinja mjera ili virusa? 'Oni koji rade nepravilnosti...'