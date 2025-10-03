Monstrumi izgladnjivali i zlostavljali unuka do smrti: 'Da nije umro od ozljeda, umro bi od dehidracije'

Okrutni baka i djed iz Walesa koji su ubili dvogodišnjeg unuka osuđeni su na 40 godina zatvora. Michael (47) i Kerry Ives (46) izgladnjivali su i zlostavljali svog unuka Ethana Ivesa-Griffithsa. Na njegovom sićušnom tijelu bilo je 40 vidljivih ozljeda u trenutku kada se srušio s katastrofalnom ozljedom glave u večernjim satima 14. kolovoza 2021., piše Metro.co.uk.

Baka i djed proglašeni su krivima za njegovo ubojstvo na Krunskom sudu u Moldu. Porotnici su bili vidno uznemireni kada su gledali snimke zlostavljanja.

Međutim, Ethanova majka Shannon Ives (28), koja nije učinila ništa da zaustavi zostavljanje kojoj je dijete bilo izloženo pred njom u njihovom domu u Flintshireu, Sjeverni Wales, ni sada nije bila previše dirnuta.

Michael i Kerry Ives osuđeni su na doživotni zatvor zbog Ethanovog ubojstva, s minimalnim kaznama od 23, odnosno 17 godina.

Shannon Ives osuđena je na 12 godina zatvora nakon što je proglašena krivom za uzrokovanje ili dopuštanje vlastite smrti i okrutnost prema djeci.

Sudac Griffiths rekao je trojcu da je Ethan "bio hrabar i otporan dječak snažnog karaktera“.

'Smijao se i prkosio'

"Ethan Ives-Griffiths bio je dvogodišnjak neovisnog duha. Njegova majka i baka i djed su ga udarali, ali kad bi to učinili, bio je prkosan, pa čak i smijao se", rekao je sudac i dodao:

"Iako je bio samo dijete, bio je hrabar i otporan dječak snažnog karaktera. Već je imao kvalitete koje bi kod odrasle osobe mogle dovesti do velikih stvari, ali ljudima koji su ga udarali nije se svidjelo što se dječak borio za sebe. Odlučili su ga slomiti", dodao je.

Za Ethanovu smrt odgovorni su i socijalni radnici. Bio je zapisan u sustavu i svakih 10 dana trebala ga je kontrolirati patronažna sestra ili socijalni radnik.

Kada je Shannon Ives posljednji put vidjela svog socijalnog radnika, 5. kolovoza, razgovarala je s njim na kućnom pragu gotovo 45 minuta, ali mu je rekla da Ethan spava.

No, zbog ograničenja vezanih uz Covid koja su u to vrijeme još uvijek bila na snazi, nije ušao unutra da vidi Ethana. Socijalni radnik vidio je dječaka samo jednom od trenutka kada je upisan u registar do smrti.

Nitko nije otvorio vrata kada je socijalni radnik Michael Cornish otišao u posjet u danima prije Ethanove smrti, a zakazani sastanak s patronažnom sestrom 13. kolovoza je otkazan.

I njegovu majku su zlostavljali

Ethanova obitelj je od tada pokrenula peticiju kojom se poziva na promjenu zakona kako bi se osiguralo da se slučajevi u kojima je socijalnim radnicima odbijen ulazak u dom odmah prijave policiji radi provjere socijalne skrbi.

Tijekom suđenja, porotnicima je rečeno da je Shannon Ives pobjegla iz svog doma u Moldu u lipnju te godine zbog obiteljskog nasilja.

Njezini roditelji optužili su je da je udarila sina, a Michael Ives rekao je poroti da njegova kći ima naglu narav i da bi Ethana udarala nekoliko puta dnevno. No, Shannon Ives rekla je sudu da su njezini roditelji bili "užasni" i da su je zlostavljali kao dijete.

Baka i djed tjerali su Ethana da za kaznu stoji s rukama na glavi kada bi se loše ponašao.

Snimka nadzorne kamere od 4. kolovoza pokazala je Michaela Ivesa kako nosi svog unuka "kao da je Ethan samo vreća smeća koju treba izbaciti".

Videozapis, snimljen iz stražnjeg vrta obiteljske kuće s četiri spavaće sobe, prikazuje Ethana kako se čini nestabilnim na trampolinu ili leži, dok druga djeca skaču, a čini se da se vidi i Michael Ives kako usmjerava vrtno crijevo prema njemu, stavlja ruke mališana na njegovu glavu i gestikulira drugom djetetu da udari Ethana.

Nakon što je pogledao video na sudu, Michael Ives rekao je da se osjećao sramno i priznao je da je bio okrutan i nemaran prema mališanu, ali je porekao da ga je na druge načine zlostavljao.

Kada su Ethana pregledali liječnici nakon smrti, utvrđeno je da ima ozljede trbuha koje su vjerojatno uzrokovane udarcima danima prije smrti. Stručnjaci su rekli da bi Ethan umro od dehidracije u roku od nekoliko dana da nije zadobio ozljedu glave, a u trenutku smrti težio je samo 10 kilograma, rečeno je sudu.

