Otkriveni detalji svirepog ubojstva: Nenad pred unucima ubio suprugu pa pucao kćeri u glavu

Stravična tragedija odvila se u utorak navečer u Beču. Srbin Nenad M. (44) ubio je suprugu, teško ranio vlastitu kćer i zeta. Supruga Zlatica zatražila je razvod od nasilnog supruga, a kobnog dana Nenad je došao u stan po svoje stvari. Tako su barem mislili.

Kako bi smirili sukob roditelja, kći (24) i njezin suprug, koji žive odmah iza ugla, došli su sa svoje dvoje male djece kako bi podržali Zlaticu. No, onda je sve eskaliralo, piše Fenix. Prvi hitac pogodio je zeta. Srbin je zatim nemilosrdno pucao u svoju suprugu i upucao kćer u glavu, koja se i dalje bori za život u Općoj bolnici. Pobjegao je svojim Mercedesom i počinio samoubojstvo nakon što je autom "zaglavio" na gradilištu.

Sve se odvilo pred troje šokirane djece, 15-godišnjom kćeri od Nenada i Zlatice i dvoje Nenadovih unuka od dvije godine i bebe stare samo nekoliko tjedana.

Nenad M., rodom iz Orljeva kraj Petrovca, imao je zabranu nošenja oružja koja je na snazi više od 10 godina. Dok je radio kao radnik i vozač za građevinsku tvrtku u Donjoj Austriji 2014. godine, dobio je zabranu ulaska u grad i nošenja oružja nakon incidenta sa suprugom Zlaticom. Par ima i tri kćeri, dvije odrasle i 15-godišnjakinju.

Pobjegla je u žensko sklonište, ali mu se vratila

Zlatica je u jednom trenutku i pobjegla od nasilnog supruga u žensko sklonište, ali mu se kasnije vratila.

Zabrana oružja ostala je na snazi ​​jer je krupni Srbin više puta kršio zakon. Čak je posjedovao pištolj s lažnim mecima. S obzirom da je Zlatica nedavno podnijela zahtjev za razvod, vjeruje se da je opet postao nasilan. Nenad je ilegalno nabavio oružje koje je upotrijebio u utorak navečer u Vorgartenstrasseu. Ispalio je sedam metaka.

Prema informacijama policije, radilo se o starom belgijskom pištolju, vjerojatno Browningu, kalibra 9 mm, koji je pronađen pored tijela 44-godišnjaka u srebrnom Mercedesu u kojem je ubojica odjurio.

Motiv za posljednji ispad Srbina bila je ljubomora. Odbio je prihvatiti da su on i njegovi nasilni ispadi uzrok rastave.

Djeca su neozlijeđena, ali su morali svjedočiti događajima te su od tada smješteni na skrb rodbine, točnije sestre ubijene Srpkinje.

Dok je 26-godišnji zet obiteljskog napadača sada izvan životne opasnosti, liječnici se još uvijek bore za život njegove partnerice. Kako pišu austrijski mediji, 24-godišnjakinja je upucana u glavu i bori se za život.

