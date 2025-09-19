Vladimir Putin 'riješio' se bliskog suradnika: Jedini je bio protiv invazije na Ukrajinu

Ruski predsjednik Vladimir Putin razriješio je dekretom Dmitrija Kozaka dužnosti zamjenika šefa ruske predsjedničke administracije, a u dekretu od jedne rečenice nije naveden razlog za taj potez niti što Kozak namjerava učiniti.

U ranijem priopćenju Kremlja navodi se da je Kozak, dugogodišnji dužnosnik u Putinovoj administraciji, dao ostavku. RBC je izvijestio da je Kozak poslao ostavku i da razmatra različite mogućnosti za ulazak u biznis.

Foto: Profimedia

Na pitanje o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Mogu potvrditi da je Dmitrij Nikolajevič Kozak dao ostavku. Na vlastiti zahtjev."

Kozak je radio uz Putina od 1990-ih, kada su zajedno bili u administraciji Sankt Peterburga, drugog najvećeg grada u Rusiji. Igrao je ključnu ulogu u nadzoru organizacije Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju.

Bio je jedini protiv rata u Ukrajini

Desetljećima se Putin za neke od svojih najosjetljivijih zadataka obraćao odanom pomoćniku - Dmitriju Kozaku (66). Ovih dana njegove brojne ovlasti prešle su na Sergeja Kirijenka.

Kozak je razočarao Putina, kažu izvori, jer je jasno dao do znanja da vjeruje da je invazija na Ukrajinu bila pogreška.

Nakon što je Putin započeo rat u Ukrajini u veljači 2022., Kozak je u jednom privatnom razgovoru rekao da je savjetovao ruskom predsjedniku da to ne čini, prema izvorima iz Kremlja i zapadnom kontaktu, koji je imao nekoliko sastanaka s Kozakom od početka rata, piše New York Times.

Kozak je ove godine suradnicima rekao da je predstavio prijedlog za prekid borbi i održavanje mirovnih pregovora Putinu, rekli su izvori iz Kremlja. Kozak je apelirao na predsjenika i da provede domaće reforme, uključujući stavljanje moćnih ruskih sigurnosnih agencija pod nadzor vlade i izgradnju neovisnog pravosuđa.

Malo je vjerojatno da je Kozakov pritisak mogao utjecati na Putina, koji je uglavnom okružen ljudima koji potiču njegove tvrdokorne zahtjeve prema Ukrajini. Ali, situacija pojačava frustraciju među dijelom moskovske elite zbog Putinove nespremnosti na kompromis u ratu i zbog sve veće nekontrolirane moći sigurnosnih službi.

Kozak je jedini visoki dužnosnik blizak Putinu za kojeg se zna da otvoreno govori o svom neslaganju s ratom, prema ljudima bliskim Kremlju, iako te kritike nije javno iznio.

Pozivajući se na izvještaje ruskih medija, ISW smatra da ponovljeni izvještaji o neslaganjima između Kozaka i Putina sugeriraju da su Putin, a moguće i drugi dužnosnici Kremlja poput Sergeja Kirijenka, zamjenika šefa predsjedničke administracije, ili smijenili Kozaka s dužnosti ili ga prisilili na "ostavku".

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina kao čelični dikobraz, Trumpovi pregovori i Moskva kao uvjet: Je li uopće moguće zaustaviti Putina?