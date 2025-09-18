Profesor Kurelić kod Mojmire raskrinkao Trumpa: 'Da sam Ukrajinac, bio bih izrazito zabrinut'

Pune 22 godine svaku večer se na ABC - u rugao Amerikancima, zbijao sarkastične šale na račun američkih političara i celebritija: a onda je jučer doznao da mu je emisija otkazana. Jimmy Kimmel skupo je platio komentare na račun smrti Charlieja Kirka. U ponedjeljak je rekao da na tome MAGA banda pokušava kapitalizirati, a u srijedu je ostao bez posla. Dotle Donald Trump uživa u prepeličjim jajima, vožnji zlatnom kočijom i spektaklu koji mu je u Londonu priredio kralj Charles. I komentira da su to dobre vijesti za Ameriku, jer Kimmel ima nula talenta i lošu gledanost i da je otkaz trebao dobiti odavno. Voditelj je bio jedan od žešćih kritičara američkog predsjednika, pa je sad svačije pitanje: je li ovo udarac na slobodu medija, i da: tko je sljedeći?

Puno je tema za profesora na Fakultetu političkih znanosti, Zorana Kurelića.

Je li otkazivanje Jimmyja Kimmela udarac na slobodu govora?

Da, je. Barack Obama u svojoj izjavi, mislim da je na Twitteru nije rekao da je ovo primjer cancel culture. Njegova formulacija je bila preciznija. On je rekao: Desnica je optuživala demokrate, progresivce za cancel culture koja je sigurno ograničavanje slobode govora. Prvi amandman nije dizajniran da se nosi s cancel culture. To je fenomen koji je nastao puno kasnije. To je kad su ljudi online bojkotirali proizvode itd. Ali ono što kaže u nastavku Obama: Prvi amandman dizajniran je da spriječi državu da intervenira u slobodu govora. Prema tome ono što je rekao Obama je da se državna institucija umiješala i prisilila ABC da otpusti svog čovjeka i to je protivno Prvom amandmanu.

Foto: Rtl Direkt

Može li se reći da Trump ratuje protiv medija? Nije Kimmel prvi, otkazan je Stephen Colbert, tuži WSJ, NY Times.

Treba razlikovati jer neke tužbe Trumpove su samo njegove tužbe jer se on tužio cijeli život. I kad se on tuži sa WSJ nije da se američka država tuži s njima. Ali kada čovjek koji nadgleda medije kaže: 'Vi ćete postupiti milom ili silom' - onda institucija koja može oduzeti licencu ABC-u prijetnjom upućuje na to da treba maknuti čovjeka koji govori stvari koje mu se ne sviđaju. To je sigurno limitiranje slobode govora pod ovim što Amerikanci drže da je sloboda govora

Tko je sljedeći? South Park izgleda kao da bi mogao biti?

ABC je odustao iz više razloga. Iza ABC-a je Disney i oni su izgleda ustanovili da neće moći distribuirati svoj program na lokalnoj razini. Prema tome, druga korporacija ih je zakočila. Priča je malo kompliciranija. Da li South Park korporacija koja stoji iza njih je sigurna da može distribuirat South Park - ako je sigurna neće se ništa dogoditi.

CNN danas piše da je to potez po priručniku Viktora Orbana: pritisak na medije, tužbe, poticaji za oni koji su na strani vlasti.

Formulacija može biti pretjerana, možemo o tome raspravljati. Činjenica je da potpredsjednik SAD-a JD Vance sebe naziva postliberalom. Ova cijela Orbanova ideja bi bila i liberalizam. Jedan od temeljnih odrednica i liberalizma i postliberalizama je remećenje uzajamne kontrole tri vlasti -sudbene, zakonodavne i izvršne s primatom izvršne vlasti. To sigurno radi Trumpova administracija. Ona remeti izvornu ustavnu konstelaciju i daje primat izvršnoj vlasti.

Da je Jimmy Kimmel bio otpušten zato što su ljudi protestirali zbog njegove loše izjave ili ne znam čega - to bi bio cancel culture. Ali on je otpušten zbog pritiska na Disney.

Idemo sad malo o ovom kraljevskom dočeku koji je Trumpovima priredio kralj Charles: zlatne kočije, prepeličja jaja, banket...Je li to bila Charlesova taktika? Šarmirati, očarati američkog predsjednika.

Charles se sam po sebi nema nekog razloga umiljavati ali to je bio dio vrlo organizirane strategije. I odlično sprovedene u kojoj državni poglavar - kralj s izabranim predstavnikom izvršne vlasti -premijerom su napravili u dva dana udar određenog tipa sa šarmom engleskim, nevjerojatnom pompom i svim što su mogli izmisliti.

Trump je izgledao jako sretno?

Da, bio je apsolutno oduševljen. I dogodilo se nešto što se prvi puta dogodilo. Imao je državni posjet koji je uključivao posjet kod kralja i premijera. I on je prvi političar u povijesti kojem je to Engleska napravila dva puta.

Sky News piše da je to bio Trumanov show, jer cijeli spektakl je priređen za američkog predsjednika, iza visokih zidina ali ljudi nigdje.

To je potpuno razumljivo zato što bi recimo bilo kakav izlazak s kočijom van Windsora zahtijevao bi brigadu da ih štiti - bio bi potpuno sigurnosno nemoguć. Ali mi smo sve to vidjeli iako je bio potpuno zaštićen, u okviru zidina je bio globalni event fantastično organiziran iz Trumpove perspektive i on je bio oduševljen.

Foto: Rtl Direkt

"Mi smo kao dvije note u jednom akordu ili dva stiha iste proze - kaže Trump o odnosu Amerike i Britanije Je li stvarno tako?

To je govor koji je on rekao nakon što je bio počašćen i izrazito zadovoljan s danom i dotadašnjim prijemom. Amerikanci i Englezi se ne slažu naročito. Sigurno ne tako i taj 'special relationship' je više bio u mašti Britanaca nego što je nešto što Amerikanci imaju u svijesti. I Trump je izvukao tu formulaciju koja je navodno izvorno Churchillova i nekoliko puta je ponovio i na presici je tako počeo sa 'special relationship'.

Šta kažete na Trumpovu izjavu da ga je Putin razočarao?

Vidio sam neke komentare da je Trump zvučao nezadovoljno, da je bio kritičan prema Putinu. Rečenice izvađene - izgledaju kao da je nezadovoljan, ali kasnije, kako sam ja gledao cijelu presicu, bilo je jasno da on nije strašno uzbuđen činjenicom da cijelu stvar nije uspio riješiti i u nekoliko navrata je rekao: Ali to se nas u krajnjoj liniji ne tiče, nas dijeli cijeli ocean. I onda je rekao: 'pa ni vas se ne tiče, ni vi niste jako blizu. Ja, da sam Ukrajinac, bio bih izrazito zabrinut nakon današnje presice.

Kao da su sve škakljive teme izbjegnute: Lord Mandelson, britanski ambasador u Americi, dobio je otkaz zbog veze s Epsteinom, Trump je rekao samo "Ja ga ne poznajem".

Pa naravno da ga poznaje, vidio ga je u nekoliko navrata. Zna čovjeka, naravno. Očekivao je to pitanje i vjerojatno je bilo dogovoreno ako pitanje s Epsteinov dođe da ga brzo riješe. A tog pitanja su se svi bojali jer Epsteina na nevjerojatan način povezuje kraljevsku obitelj, premijera i njegovog ambasadora i Donalda Trumpa.

Dakle, ambasador Mandelson je bio Epsteinov bliski prijatelj, a blizak mu je bio i brat od kralja. I Donald Trump mu je bio bliski prijatelj. Tako da su se ljudi bojali da se ta svra ne počme vrtjeti u pitanjima i onda je eksplodira cijela presica i sve.

Tako da je u zadnjem pitanju novinarka Skyja koja je postavila to pitanje, a Trump je to odmah riješio i rekao da ne pozna čovjeka. I onda pita Starmera: Dobro ćeš ti riješit tu stvar i Starmer na to odgovorio: Imenovao sam ga za ambasadora, ne znajući za neke mailove... I tako su riješili to. Tek 30 sekundi je to trajalo.

Kad je u pitanju Gaza: Rekao je samo da se u tom pitanju ne slaže s britanskim premijerom.

Da, ali ne slaže se dramatično. I Starmerove formulacije su bile takve da se nikad nije spominjao genocid, nikad se nije spominjao masakr, nikad se nije ni spominjala tragedija. Dakle, jako su bile blage formulacije. Više se govorilo o taocima nego što se govorilo o stradanju palestinskog stanovništva. I Starmer je eksplicitno rekao da da su Hamas zločinci i da su sve to startali. Kad je to rekao, onda ga je Trump pokroviteljski potapšao po ramenu. Tako da je ovaj pokušaj da se dobije Trumpa da zaustavi Netanyahua. Dakle, on je njega procijenio kao jedini glas koji bi mogao. Pokazalo se da od toga neće biti ništa i da Netanyahu vjerojatno ima odriješene ruke da radi što hoće.

Zaključno, imamo Britance koji su napravili sve da se svide Trumpu, da ga šarmira. Na kraju se to isplatilo? Jesu li dobili ono u što su uložili?

Prvo, njihova briga je njihova briga. Koliko sada vidimo nadali su se, dakle, da će im se maknuti carine na aluminij i na čelik. Za sada uopće nema govora o tome. Ovaj deal koji su imali s artificijelnom inteligencijom on je bio ranije ranije potpisan,

Stamer je imao dva cilja. Jedan je da dobije snažniju podršku za Ukrajinu i drugi je da dobije neku podršku za zaustavljanje masakra u Gazi. Nije dobio ni jedno ni drugo.