Hrvatski studenti otkrili kako im je u zemlji francuskih cijena, a rumunjskih plaća

DEJT NA KLUPI, KAVA IZ DŽEZVE /

A kako je studentima? Zapitala se sigurno svaka normalna osoba u Hrvatskoj, zemlji u kojoj su cijene francuske a plaće rumunjske. I u kojoj onima koji studiraju nije jednostavno sada kada pivo više nije 1,5 nego najmanje 3,5 eura. Pa oni piju manje kave, ne idu van svaki vikend, a ni na dejt se ne mora baš uvijek u kafiće.

Ne muče ih samo učenje i ispiti, na njihov standard utjecala je inflacija. Jedna od najviših u eurozoni. Zato su za studente i cijene najpovoljnijeg smještaja narasle.

Više u prilogu...