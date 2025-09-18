'SAMO POZITIVA' /

Da je svakome Abi za dobro jutro...: Glazbenik iz Senegala brine za ulice, ali i raspoloženje mještana na Krku

Abi je stigao iz Senegala - i iako je glazbenik, u Hrvatskoj radi kao čistač ulica. No, njegov su najmoćniji alat ples i pjesma. I ne samo to. Pobrine se da svako jutro stanovnicima Krka krene itekako veselo. 

Ulice su njegova pozornica. Stanovnci Skrpčića i Pinezića - vjerna publika. Koja bi da može- pozivala na bis cijeloga dana. Abi je došao iz Senegala i misija mu je da nigdje ne bude sivila. U Hrvatsku se preselio zbog ljubavi, a sada ljubav širi.

Toliko uživa u ovome što radi i susretima s ljudima pa sve prenosi i na društvenim mrežama. Ne bismo se čudili da uskoro karijeru zamijeni onom influensera.

I da ne bi bilo zabune- ulice kojima Abi i Senad prođu su blistave. Jer uz zabavu se radi još bolje. Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
18.9.2025.
7:19
Ida Balen
čistač UlicaSenegalKrk
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx