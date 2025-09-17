HIT DANA /

Ovo još niste čuli: Časne sestre pobjegle iz staračkog doma i tu nisu stale s iznenađenjima

I za kraj, priča iz Salzburga kakvu još niste čuli. Časne sestre Regina, Rita i Bernadette pobjegle su iz staračkog doma. HIT DANA!

Organizirale su bijeg jer im se nije svidjelo što ih je župa iz samostana premjestila u dom. Tvrde da su odvedene protiv svoje volje, iako njihov prorektor kaže da samostan više nije bio sigurno mjesto za njih.

Časne imaju 81, 86 i 88 godina, a nakon dvije godine ponovno su se uselile u svoj stari samostan u kojem nije bilo ni struje ni vode, a ni brava više nije bila ista. Župa nije sretna s njihovim pothvatom, ali im zato građani uskaču.

Nose im hranu, za njih odlaze u trgovinu, a posjećuju ih i liječnici. Prkosne časne ne odustaju, ne planiraju otići, a otvorile su i Instagram profil. Prati ih više od 18 tisuća ljudi, a one na profilu objavljuju sve o svom životu: pa se tako snimaju dok čiste, ručaju i mole.

