Dok Hrvati smatraju da je štetno učiti djecu o spolnim bolestima, u Finskoj uče staviti kondom na mrkvu

'TO JE ŠTETNO' /

Generacije i generacije Finaca i Šveđana, Nijemaca i Austrijanaca već odavno u školi uče o kondomima i spolnim bolestima, ali svaki put kad se u Hrvatskoj uopće spomene ne seksualni nego zdravstveni odgoj, kreće drama. To je štetno, to je ideološki, kvarite djecu, namećete agendu, bune se konzervativne udruge i stranke, onda kreće strašenje, i slučaj kao onaj s karticama za koje ste svi čuli, a kojih u školi uopće neće biti. S time da se zdravstveni odgoj uvodi samo u Zagrebu, i to kao izborni predmet. I s time da su djeca već sve to čula u seriji ili na Tik Toku.

Već od 1. razreda finski učenici uče o dijelovima ljudskog tijela, u 3. prvi put uvode pojam seksualnost, a do 6. govore o menstruaciji i hormonima. U 7. i 8., kada učenici postaju adolescenti, slušaju i o rodnim razlikama i homofobiji. I tako malo po malo - znaju sve što o seksualnosti - trebaju znati.

"U 9. razredu morali smo staviti kondom... mislim da na mrkvu. Ali to je bilo u osnovnoj školi. U srednjoj školi učili smo puno više o seksualno prenosivim bolestima, puno smo učili o klamidiji, AIDS-u i gonoreji. Mislim da je to bilo prikladno vrijeme. Ljudi se tada nisu aktivno seksali, apsolutno ne, ali kada je došlo vrijeme za to, svi su bili pripremljeni i znali su što raditi", priča Sofia Mihaljevic, Helsinki. Više u prilogu...