Koja je tajna Lukine neuništivosti? Njegov biograf otkrio poseban motiv: 'Ima ovu želju'

Treća utakmica za Milan, treća sreća za novog, mladolikog veznjaka. Dovoljno je bilo jedno fino dodavanje za šut iz prve i prvi gol u dresu Milanu, i još gol za pobjedu.

"Jako sam sretan zbog svojeg prvog pogotka. Hvala Ale na dodavanju", rekao je Luka Modrić u poruci na Instagramu, odmah nakon kraja utakmice. Lako što je proglašen za najboljeg igrača, niti jedan drugi veznjak s napunjenih 40 nije zabio gol u povijesti Serie A. I ne čudi da su talijanski mediji u transu, naslovnice pišu o čarobnjaku Modriću, traže naklon za San Luku. Uživaju i suigrači. "Jako sam sretan zbog Luke jer je ovu večer dokazao da je pravi šampion", rekao je Matteo Gabbia.

A dokazao je i da nije došao u Milan sjediti na klupi dok mu ide plaća, nego da mu ne fali ni želje ni žara, što potvrđuje i RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan koja je Modrića dočekala kad je stigao u Milano. "On nije došao u Italiju biti zvijezda uoči odlaska u mirovinu ili povećati prodaju dresova. On je došao igrati ozbiljan nogomet na ozbiljnoj razini i pomoći talijanskom velikanu u borbi za veće ciljeve. Klub na njega računa u punom smislu te riječi", vjeruje Goda.

Usporedba s Ronaldom

A to je rijetkost kad netko ima 40. Prva usporedba je logična - jedan od najboljih nogometaša u povijesti, Cristiano Ronaldo, od veljače je također 40-godišnjak. Otišao je prije par sezona na ogromnu plaću u Saudijsku Arabiju, osjetno slabiju ligu od talijanske, ali ove je godine svom Portugalu donio titulu u Ligi nacija.

"Možemo mi pričati o tome što Cristiano Ronaldo znači za portugalsku reprezentaciju, ali Luka je jasno dao naznačiti da ne želi ići za novcem već želi igrati kompetitivan nogomet. Ako već to nije mogao u Realu, Milan je solidna stepenica za njega", kaže Hrvoje Frančeski, komentator Telesporta i Arena Sporta.

Iako, dakle, igra u manje zahtjevnoj ligi nego Luka, Cristiano Ronaldo i dalje je lud za treninzima i brigom za svoje tijelo - lani je lansirao svoje čizme za regeneraciju. "Možete ih koristiti prije treninga za aktiviranje stanica, ili nakon treninga kako biste ubrzali oporavak", priča o promo videu o čizmama namijenjenima drugim vrhunskim sportašima.

Genetska podloga

Još jedan 40-godišnjak je LeBron James, jedan od najvećih košarkaša u povijesti, koji se intenzivno priprema za svoju 23. NBA sezonu. I baš s Ronaldom i LeBronom Modrića za Direkt uspoređuje Saša Janković, liječnik hrvatske nogometne reprezentacije. "Mora postojati i ta neka genetska podloga da ti igrači nisu skloni ozljedama, da njihovo tijelo jako dobro reagira na visoki nivo opterećenja", tumači doktor Janković.

Tu su onda i drugi nogometaši, recimo još jedan Milanista Zlatan Ibrahimović koji se umirovio s 41 godinom baš u dresu "rossonera", a 40 je imao i Francesco Totti, legenda Rome, kad se oprostio od profesionalnog nogometa. A ove godine je 40 napunio i sedmerostruki prvak u Formuli 1 Lewis Hamilton.

Odemo li "preko bare", tu najviše odskače Tom Brady, GOAT, odnosno najbolji igrač u povijesti američkog nogometa koji se umirovio s 45, a s 43 osvojio svoj zadnji Super Bowl. A onda je tu i Venus Williams koja danas ima 45, a prije dva tjedna igrala je četvrtfinale parova na US Openu. I želi još. "Ako bude prilike za mene da negdje igram, nadam se da ću se vratiti negdje ove godine. Ali jednostavno ne znam", izjavila je nakon ispadanja s US Opena.

A zamislite ovo - Jaromir Jagr, jedan od najvećih hokejaša u povijesti, i dalje igra u češkoj ligi s pune 53 godine. I svima njima najvećima zajedničko je isto. "Sigurno kod njih nisu financijskih razlozi što se i dalje bave sa sportom na tako visokom nivou, nego je to i dalje motiv za pobjedom, uspjehom i ostvarivanjem novih sportskih dostignuća, rušenjem granica", zaključuje Saša Janković.

Još jedan motiv

I da, 40-godišnjaci koji ne žele u sportsku mirovinu dosad su bili rijetkost. Dosad. "Mislim da će ih u budućnosti biti sve više i više, baš zbog toga što znanost napreduje i to omogućava igračima da ostanu na toj razini dugo godina", zaključuje Hrvoje Frančeski.

Modrić, kako vjeruje Jose Manuel Puertas, njegov španjolski biograf, ima još jedan ekstra motiv. "Po mom mišljenju, to je njegova želja da bude s Hrvatskom još jednom na Svjetskom prvenstvu, njegova kompetitivnost i želja da bude na vrhunskoj razini još jedan put, još jednu godinu. Sada s Milanom, a potom s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu", siguran je Puertas.

Još jedna medalja? Ako bi se itko usudio sanjati je, bio bi to Luka.