Talijani u nevjerici: Potez Luke Modrića nakon utakmice postao glavna tema večeri

Luka Modrić u nedjelju je još jednom pokazao zašto ga nogometni svijet i dalje doživljava kao pravog majstora. U 61. minuti dvoboja trećeg kola Serie A protiv Bologne hrvatski kapetan pogodio je s ruba kaznenog prostora i donio AC Milanu pobjedu 1:0 na San Siru.

Za Modrića je to bio poseban trenutak – tek šest dana ranije, u 190. nastupu za reprezentaciju, proslavio je 40. rođendan, no tada mu se lopta protiv Crne Gore nije htjela zakotrljati u mrežu. Ovoga puta nagrada je stigla u pravom trenutku.

Iako je proglašen igračem utakmice, Modrić je pokazao svoju poznatu skromnost i trofej prepustio čovjeku koji mu je asistirao, Alexisu Saelemaekersu. Belgijac je bio vidno počašćen:

Luka Modrić is the Panini Player of the Match 🏆#MilanBologna pic.twitter.com/5ETAanYrrG — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 14, 2025

"Moja uloga mi savršeno odgovara, mogu napadati obranu, a Tomori pokriva iza mene. Igrati uz Modrića je nevjerojatna čast. On je prvak, ali i veliki čovjek. Dao mi je čak i nagradu za MVP-a, iako je ovaj trijumf zapravo njegov", izjavio je Saelemaekers.

Za Modrića i Milan bila je to večer koju će navijači pamtiti, a Belgijančeva gesta samo je potvrdila koliko je hrvatski kapetan cijenjen i unutar svlačionice.

