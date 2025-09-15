Kvote se promijenile: Evo koliko vrijedi oklada da će Hajduk biti prvak

Šesto kolo HNL-a donijelo je iznenađenja koja su dodatno zakomplicirala borbu za naslov. Dinamo i Hajduk poskliznuli su se protiv Gorice i Varaždina, dok ni Rijeka nije došla do bodova. Rijetko se događa da cijeli vodeći trojac u jednom vikendu ostane praznih ruku, a posljedice su odmah vidljive i na kladioničarskim listama.

Dinamo i dalje drži status glavnog favorita, ali je kvota na njegovu titulu porasla s 1,40 na 1,45. Hajduk je, unatoč porazu, napredovao u procjenama, sada je na 3,50 umjesto dosadašnjih 4. Rijeka je, pak, najveći gubitnik. Nakon poraza, njezine šanse za obranu naslova kladionice su srezale, pa se koeficijent popeo na 15, dok je prošlog tjedna bio 10.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Najveći skok doživio je Varaždin, koji je pobjedom protiv Hajduka zaradio status četvrtog favorita. Samo kolo ranije koeficijent na njegov naslov bio je 250, a sada je pao na 100. Osijek, iako uvjerljiv protiv Vukovara, ostaje na 150.

Primjerice, ako na Hajduk u ovom trenutku stavite 50 eura da će biti prvak i to se ostvari, uprihodovat ćete približno 175 eura. Za isti iznos za Rijeku dobit ćete nekih 750 eura, a za Dinamo simboličnih 70-ak eura.

Za usporedbu, prije početka sezone Dinamo je imao kvotu 1,60, Rijeka 4, a Hajduk 6. Današnji rasplet pokazuje koliko jedno kolo može promijeniti sliku i unijeti dodatnu neizvjesnost u prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov povijesni dan: 'Bez ijednog kompromisa je borba dotjerana do kraja i sad svi možemo uživati u našem Dinamu'