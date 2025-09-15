Trener Milana nahvalio Modrića do neba: 'On najbolje od svih zna jednu stvar...'

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40) je u nedjelju navečer svojim pogotkom donio AC Milanu pobjedu 1-0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A.

Belgijski reprezentativni veznjak Saelemaekers bio je pun hvale za hrvatskog kapetana: "Modriću pripadaju sve zasluge za pogodak. Kao klinac sam gledao njegove utakmice, a sad igram s njim u istoj momčadi, to je kao u snu. On je fantastičan nogometaš i još bolja osoba, vrlo je skroman".

Bila je to predivna večer za hrvatskog kapetana, koji je zaslužio da mu Milanisti otpjevaju navijačku himnu "Sara perche ti amo" (Ricchi E Poveri). Modrića je nahvalio i trener Max Allegri.

"Luka je vanserijski igrač, nogometaš savršene tehnike i užitak ga je gledati. I prije nego krene, on točno zna kamo će ići lopta. Također, skroman je dečko, kao veliki šampioni", rekao je trener AC Milana, koji je nakon tri kola na petom mjestu Serie A sa šest bodova, dok su na vrhu Napoli i Juventus, koji imaju maksimalnih devet bodova.

