Kovačević nakon bolnog poraza: 'Ništa nije upućivalo na ovo, očito nisam dovoljno upozorio igrače'

Dinamo je na Maksimiru u šestom kolu HNL-a poražen od Gorice 2-1.

Gosti su na Maksimiru imali 2-0 golovima Poze u 21. i Trontelja u 47. minuti, a onda je Kulenović u 57. minuti, samo 15 sekundi nakon ulaska, smanjio zaostatak. Momčad Marija Kovačevića krenula je po izjednačenje, a onda za samo par minuta ostala s igračem manje nakon što je po intervenciji VAR-a Stojković dobio crveni.

"Težak poraz. Vjerovali smo da ćemo pobijediti. Dobro smo se pripremali kroz tjedan. A onda u utakmicu uđemo nekako nevjerojatno, uspavano, nervozno, s puno pogrešaka. Makar smo i takvi došli u priliku. Da je zabio Ljubičić, možda bi priča bila drukčija. Primili smo pogodak iz brze tranzicije Gorice, upali smo u još veću nervozu. Na poluvremenu smo promijenili, ali smo brzo primili pogodak. Onda smo se vratili pogotkom Kulenovića, poslije smo dobili neoprezni crveni karton. Nakon toga je sve bilo teško. Gorica se branila, krala vrijeme, nismo, nažalost došli u neku priliku, iako smo pokušavali. Dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Čestitam Gorici na pobjedi", rekao je trener Dinama Mario Kovačević na koferenciji za medije nakon susreta.

'Nije to bilo dobro s njima u paru'

Već se neko vrijeme na Maksimiru među ljubiteljima Plavih postavlje pitanje mogu li Mišić i Villar igrati zajedno.

"Vjerujem da mogu, ali kad gledam ove utakmice, nije to bilo dobro s njima u paru, tako i danas ovo prvo poluvrijeme. Da sam mogao mijenjati na poluvremenu, mijenjao bih još. Ne bih pojedinačno pričao o igračima, ali mislim da mogu. Momčad koja donosi rezultat će igrati najviše, to je jasno."

Mladi Varela je po ulasku ponovno radio dar-mar.

"Bio je dobar. Trudio se, ali nažalost neke prodore s lijeve strane nismo iskoristili. On nije trenirao, imao je neki pregled u petak. Dečko ima 16 godina, igrao je prije par dana cijelu utakmicu. Stvarno je dobro igrao, ali te neke prilike s te pozicije nismo iskoristili."

Je li on sam kao trener griješio?

"Ja potpuno preuzimam odgovornost. Da ste bili ovih dana na treningu, vidjeli biste da nije ništa upućivalo na ovo. Bili smo uspavani, Gorica je iskoristila naše prilike. Očigledno ih nisam dovoljno upozorio da je Gorica dobra momčad."

Stojković je dobio crveni te će zbog toga propustiti derbi na Poljudu u sljedećem kolu. Je li to pravo vrijeme i mjesto za debi Bennacera?

"Nažalost, imali smo priliku, Hajduk je izgubio, mi smo izgubili. Vidjet ćemo koliko ćemo koristiti Bennacera. Ovo nam je velika opomena, mislim da su igrači toga svjesni", zaključio je Kovačević.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Nije to bio Sandrin dan: Na novu medalju morat će još malo čekati