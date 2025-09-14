Je li ovo bilo za izravni crveni? Pogledajte sporni start i suze Stojkovića

Dinamo je na Maksimiru u šestom kolu HNL-a poražen od Gorice 2-1.

Gosti su na Maksimiru imali 2-0 golovima Poze u 21. i Trontelja u 47. minuti, a onda je Kulenović u 57. minuti, samo 15 sekundi nakon ulaska, smanjio zaostatak. Momčad Marija Kovačevića krenula je po izjednačenje, a onda za samo par minuta ostala s igračem manje.

Stojković je dobio žuti zbog, činilo se, visoko podignute noge, ali Bebek je pozvao Pavlešića da pogleda taj start i odluči je li to ipak za izravni crveni. Stojković je u tom startu udario Pozu u tijelo, a nakon intervencije VAR-a Pavlešić je poništio žuti i pokazao izravni crveni karton za Stojkovića. Situaciju pogledajte OVDJE.

Stojković je dresom prekrio lice i rasplakao se na putu prema svlačionici. Bio mu je to prvi crveni karton u karijeri, a ukupno je za prve momčadi Dinama i Lokomotive odigrao 114 utakmica, zabio 14 golova i namjestio 15 komada. Zbog ovog crvenog će naravno propustiti i derbi u Splitu.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

