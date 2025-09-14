Preminuo je Nikola Radošević: 'Ostavio je neizbrisiv trag, veliki gubitak za čitavi dalmatinski nogomet'

NK Dugopolje objavilo je kako je preminuo Nikola Radošević, jedan od prvih igrača kluba i dugogodišnji klupski djelatnik.

Objavu prenosimo u cijelosti.

"S velikom tugom javljamo da nas je napustio Nikola Radošević, jedan od prvih igrača NK Dugopolje i dugogodišnji klupski djelatnik, dobitnik posebnog klupskog priznanja za izniman doprinos razvoju nogometa u Dugopolju. Nikola je bio s klubom od samih početaka – nastupao je kao igrač uz specijalni liječnički pregled jer drugačije nije mogao zbog malog broja godina, samo kako bi pomogao svojoj momčadi. Bio je dugogodišnji tajnik kluba, član Skupštine i Izvršnog odbora, a kao glavni i odgovorni urednik monografije o 50 godina nogometa u Dugopolju ostavio je neizbrisiv trag u čuvanju naše povijesti. Za sebe je govorio da je prvo navijač, a zatim djelatnik kluba. Upravo tom rečenicom najbolje je opisao svoju ljubav i predanost NK Dugopolje. Nakon odlaska u zasluženu mirovinu i dalje je redovito posjećivao domaće utakmice kluba svih uzrasnih kategorija. Čak i onda kada se zbog bolesti otežano kretao, NK Dugopolje je stavljao na prvo mjesto. Svojim savjetima uvijek je bio oslonac klubu i ljudima oko sebe. Bio je omiljeni učitelj u OŠ Dugopolje, poznat po svojoj toplini i brižnosti prema učenicima. Svojom dobrotom i ljudskošću ostavio je neizbrisiv trag u generacijama koje je poučavao. Odlazak Nikole Radoševića veliki je gubitak za naše Dugopolje i za čitav dalmatinski nogomet. Njegovo ime ostat će zlatnim slovima upisano u povijest kluba. Hvala vam barba Nikola! Mi ćemo se potruditi da vas dostojno ispratimo na vječni počinak.", napisali su iz kluba.

