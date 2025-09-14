Ancelotti dao ultimatum Neymaru: 'Vidim ga na Svjetskom prvenstvu, ali pod ovim uvjetom'

Brazilska zvijezda Neymar, posljednji je put za reprezentaciju Brazila zaigrala prije dvije godine, u listopadu 2023., ali nije isključeno da ćemo ga vidjeti na Svjetskom prvenstvu iduće godine.

Carlo Ancelotti, izbornik Brazila nije ga otpisao, a u intervjuu za ESPN otkrio je što je rekao Neymaru oko potencijalnog povratka u reprezentaciju.

„Nećemo promatrati kako Neymar igra. Svi znaju njegov talent. U modernom nogometu, da bi iskoristio svoj talent, igrač mora biti u dobroj fizičkoj formi. Ako je u najboljoj fizičkoj formi, neće imati problema s ulaskom u reprezentaciju. Svi žele Neymara u reprezentaciji u dobroj fizičkoj formi.

Razgovarao sam s njim i rekao sam mu da ima vremena pripremiti se na najbolji način kako bi bio tamo i pomogao momčadi da pokuša dati sve od sebe na Svjetskom prvenstvu“, rekao je Ancelotti koji zbog lože fizičke spreme nije Neymaru dao priliku u svom dosadašnjem mandatu.

Sve o reprezentativnom nogometu čitajte na portalu Net.hr

„Razgovarao sam s njim. Došao je u hotel prije utakmice protiv Paragvaja u lipnju i razgovarali smo o tome. Sve je jasno, ideja ostaje ista. Igrao bi kao desetka ili napadač, mora igrati centralno, ne može igrati na krilu jer moderni nogomet treba krila koja imaju određene fizičke predispozicije, to je vrlo važno. Može igrati kao ofenzivni vezni igrač bez problema", kazao je bivši trener Real Madrida.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov povijesni dan: 'Bez ijednog kompromisa je borba dotjerana do kraja i sad svi možemo uživati u našem Dinamu'