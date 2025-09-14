Oštar komentar stručnjaka prema zvučnom pojačanju Bilih: 'Počinjena je nepravda njegovim dovođenjem'

Hajduk je u subotu izgubio prvu utakmicu u HNL-u ove sezone. U šestom je kolu Varaždin pobijedio i potpuno nadigrao splitsku momčad, a sve su riješili već u uvodnih osam minuta.

Prvo je Latković u petoj minuti završio sjajnu kontru, a onda je i Ivušić zabio autogol nakon što je loše reagirao na jedan prizeman ubačaj Tavaresa i skrenuo ga u vlastitu mrežu. Bivši stoper Hajduka Luka Vučko napisao je komentar utakmice za Dalmatinski portal, a upravo je Ivušića najviše kritizirao, točnije, njegovo dovođenje.

"Ivušić je došao kao veliko, reprezentativno pojačanje, ali dojma sam da je tu napravljena mala nepravda prema Siliću koji je pokazao da može biti prvi vratar Hajduka, ali je stavljen sa strane, logično, dolaskom Ivušića koji ima renome i karijeru iza sebe, ali za sada ne djeluje najuvjerljivije na golu".

"Što se tiče izvedbi, Ivušić je imao tu grešku, nije sporno da je on odličan golman, ali je za mene pravo pitanje koje sam već spomenuo - je li bilo potrebno zatvoriti razvoj Siliću koji je pokazao da može biti prvi vratar, ali kao i u svemu, vrijeme će dati svoj sud", piše bivši igrač Hajduka.

Optimističan pred derbi

Ipak, Vučko vjeruje da derbi dolazi u dobrom trenutku i da Hajduk može dobiti Dinamo.

"U Hajduku porazi nisu nikad ugodni, dobra je stvar što je sljedeća utakmica derbi s Dinamom. Oni su se kompletno mijenjali, igraju intenzivan nogomet, ali su također protiv Varaždina pokazali ranjivost. Hajduk ima kvalitetu za dobiti Dinamo, igrat će se pred punim Poljudom i to će biti veliki vjetar u leđima ekipi. Proces izgradnje ekipe i same igre je bolan, Garcia ima ideju, Hajduk igra bitno bolje nego lani i bez obzira na ovaj neugodan poraz, vjerujem da ima i snagu i kvalitetu da uspješno odradi veliki derbi koji je pred nama", zaključio je bivši nogometaš Hajduka, Rijeke i Istre.

