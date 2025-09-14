Đalović debitirao na klupi Maribora, bivši Dinamovac bio čovjek odluke

Radomir Đalović početkom je tjedna potpisao za slovenskog prvoligaša Maribor. U subotu je navečer debitirao na klupi Viola protiv Mure.

Odmah je upisao i prvu pobjedu. Maribor je slavio 1:0 u utakmici u kojoj su gosti imali više prilika. Ipak, čovjek odluke je bio bivši igrač Dinama El Arbi Hilal Soudani koji trese mreže i u 38. godini života. Soudani je zabio pred sam kraj prvog poluvremena i tako donio mir momčadi Radomira Đalovića.

To je bio već treći Soudanijev pogodak u ligi ove sezone, a ušao je u svoju treću sezonu s Mariborom. Viole su ovom pobjedom privremeno skočile na drugo mjesto sa sedam bodova zaostatka za Celjem i utakmicom više.

Podsjetimo, ekipa Mure prava je hrvatska kolonija. U sastavu Mure u subotu su bili Luka Bobičanec, Robert Murić, Borna Proleta i Dario Vizinger.

