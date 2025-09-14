Pogledajte kako je hrvatski vratar osramotio Messija, ovo mu se rijetko događa

Hrvatski vratar Kristijan Kahlina sinoć se proslavio u utakmici MLS-a tako što je obranio jedanaesterac jednom od najboljih nogometaša svih vremena, Lionelu Messiju.

Naime, Kahlinin Charlotte je dočekao Inter Miami. U 30. minuti Messi je izborio kazneni udarac i onda ga sam odlučio izvesti. Messi je stao oči u oči s Kahlinom i pokušao ga prevariti panenkom. Međutim, izveo ju je jako loše. Kahlina se nije dao prevariti i lako je obranio Messijev penal koji se širi društvenim mrežama.

Jedanaesterac i obranu Kahline pogledajte OVDJE.

Charlotte je slavio s 3:0, a sva tri pogotka je postigao Idan Toklomati Jorno koji je, naravno, bio igrač utakmice, a odmah iza njega se po ocjenama smjestio Kristijan Kahlina koji je skupio još četiri obrane uz taj jedanaesterac.

33-godišnji Zagrepčanin u Charlotte je stigao 2022 godine i od brani odlično u MLS-u. Prije toga branio je za bugarski Ludogorets, Goricu, Koper, Lučko i Vinogradar, a karijeru je počeo u mlađim uzrastima Dinama.

