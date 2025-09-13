BURNO NA RUJEVICI /

Pogledajte poruku za Đalovića koju je Armada istaknula na debiju novog trenera

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Navijači Rijeke time su jasno pokazali što misle o potezu Uprave

13.9.2025.
22:35
SPORTSKI.NET
Goran Kovacic/pixsell
Rijeka je u šestom kolu HNL-a na Rujevici odigrala 1-1 protiv Lokomotive. Bio je to debi novog trenera Victora Sancheza na klupi aktualnog prvaka Hrvatske. 

Riječani su poveli golom Anela Husića u 40. minuti, dok je Lokomotiva do boda stigla golom Davida Virgilija Fernandeza u 74. Oba igrača zabila su svoje prvijence u HNL-u.

Armada je u 22. minuti utakmice upalila baklje i podigla transparent podrške bivšem treneru Radomiru Đaloviću na kojem je pisalo "Đale - jedan od nas!". Bila je to posveta navijača Rijeke bivšem treneru koji je nedavno dobio otkaz unatoč osvojenoj duploj kruni prošle sezone. 

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Navijači Rijeke time su jasno pokazali što misle o potezu Uprave. 

