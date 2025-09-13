Najveći talijanski derbi pun preokreta i ludo slavlje Tudora u nadoknadi

Nogometaši Juventusa, koje vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, zadržali su stopostotni učinak u novoj sezoni talijanskog prvenstva i nakon 3. kola zahvaljujući 4-3 domaćoj pobjedi protiv aktualnog prvaka Intera u velikom derbiju punom preokreta.

Juventus je vodio sa 1-0 i 2-1 golovima Kellyja (14) i Yildiza (38), ali Inter je stizao taj zaostatak s dva dalekometna udarca Calhanoglua (30, 65).

Prednost gostima od 3-2 udarcem glavom nakon prekida osigurao je Marcus Thuram (76), ali njegov brat Kephren Thuram (82) je također glavom nakon prekida poravnao na 3-3.

I kada se činilo kako će ovaj sadržajni "Derby d'Italia" završiti podjelom bodova, mladi 19-godišnji Crnogorac Vasilije Adžić (90+1) je u sudačkoj nadoknadi udarcem sa 25 metara donio pobjedu Juventusu.

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić ušao je u igru za Inter u 81. minuti umjesto dvostrukog strijelca Calhanoglua.

Juventus je na vrhu ljestvice s maksimalnih devet bodova, dok je Inter pretrpio drugi uzastopni poraz i ostao na samo tri boda.

