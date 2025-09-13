Varaždin razbija Hajduk! Bijeli nemoćni, Ivušić zabio autogol, Raci na rubu isključenja

Varaždin - Hajduk

2 - 0

VARAŽDIN: Zelenika - Boršić, Ba, Mladenovski, Maglica - Belcar, Marina - Tavares, Latković, Abdullazada - Mamut

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak - Sigur, Krovinović, Pukštas - Almena, Livaja, Šego

Hajduk nakon reprezentativne stanke gostuje u šestom kolu HNL-a kod Varaždina.

34' - Kakva bomba Boršića s 25 metara! Lijeva noga iskosa s lijeve strane u suprtni gornji kut, ali otišlo je to tek nekih desetak centimetara iznad gola! Kakav bi ovo gol bio da je ušlo!

30' - Umalo autogol Mladenovskog! Nakon ubačaja Melnjaka pokušao je izbiti, ali lopta mu je prešla preko noge i završila u stativi gola Varaždina.

28' - Raci je hrvačkim potezom zaustavio Mamuta i dobio žestoko upozorenje Kolarića koji mu je dao do znanja da mu je oprostio sad drugi žuti karton i da sljedeći put neće biti tako tolerantan.

23' - Livaja je probao pucati, ali to je ispalo jako traljavo. Tako izgleda i cijeli Hajduk u prvoj polovici prvog poluvremena.

18' - Žuti za Racija zbog grubog prekršaja na Tavaresu. Nije se kosovski stoper bunio na ovu odluku Patrika Kolarića već je odmah podignuo ruku u znak isprike i priznanja da je napravio grub prekršaj.

17' - Karačić je sada ubacio jednuu opasnu loptu pred gol Varaždina, no uspio je to odbiti Lamine Ba.

13' - Nova velika šansa za Varaždin. Boršić je uputio jednu dugu i neugodnu loptu koja je prošla kroz šesnaesterac i pala nezgodno pred gol gdje je u zadnji tren reagirao Ivušić i odbio loptu u korner.

Autogol Ivušića

8' - GOOOL!!! Varaždina vodi 2-0! Autogol Ivušića je to! Tavares se sjurio po lijevoj strani i lijepo se riješio Karačića. Ubacio nisku loptu pred gol Hajdukagdje je pogodio stajnu nogu Ivušića koji je ppokušao uhvatiti loptu. Odbilo se to u mrežu za 2-0 Varaždina.

Gol Latkovića

5' - GOOOL!!! Varaždin vodi!, strijelac je Latković nakon munjevite kontre domaćina. Poveo je loptu preko pola terena. Odigrao desno za Tavaresa, koji je vratio loptu u sredinu, a tamo je Latković s pet metara zakucao loptu u mrežu.

3' - Dario Melnjak opalio je s vrha šesnaesterca iz voleja nakon jedne odbijene lopte. Otišla je lopta malo preko gola. Vrlo dobar pokušaj, ali nije bilo prave preciznosti.

1' - Počelo je! Lijepo vrijeme i jako lijepa atmosfera u baroknom gradu.

- Iker Almena krenut će od prve minute na desnom krilu i upisat će svoj debi za Hajduk. Guillamon i Gonzalez su na klupi. Garcia je napravio promjenu i na lijevom beku gdje počinje Dario Melnjak. Pajaziti je na klupi, a u sredini će biti Niko Sigur.

👥️ U Varaždinu počinjemo sa sljedećim sastavom! ⤵️❤️💙 pic.twitter.com/RX8q4ZqnIn — HNK Hajduk Split (@hajduk) September 13, 2025

Najava

U derbi susretu šestog kola HNL-a Hajduk gostuje Varaždinu u subotu u 17 sati. Varaždin je momčad koju je vrlo teško pobijediti na njihovu terenu i momčad Gonzala Garcije čeka vrlo težak ispit.

Hajduk dolazi kao drugoplasirana ekipa, bodovno izjednačen s Dinamom dok Varaždin ima sedam bodova manje i na petom je mjestu. Momčad Nikole Šafarića je na domaćem terenu u tri utakmice sva tri puta remizirala, a prošle sezone su izgubili tek dva puta na domaćem terenu.

Sva tri Hajdukova španjolska pojačanja, Iker Almena, Hugo Guillamón i Edgar Gonzalez su u kadru i možda netko od njih debitira već u Varaždinu.

