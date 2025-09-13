Nova pojačanja briljirala za Arsenal: Uvjerljivo protiv Nottingham Foresta

Nogometaši Arsenala danas su kod kuće u Londonu pobijedili Nottingham Forest 3-0, u utakmici četvrtog kola Premier lige.

Arsenal je poveo u 32. minuti preko Martina Zubimendija, njegovim prvim golom za londonski klub. Victor Gyoekeres povećao je vodstvo u 46. minuti uz asistenciju Eberechija Ezea, koji je započeo svoju prvu utakmicu za Arsenal, a Zubimendi je postavio konačan rezultat svojim drugim golom u 79. minuti.

Nottingham Forest je u ovoj utakmici prvi put s klupe predvodio njihov novi trener Ange Postecoglou. Arsenal je prvi na tablici s devet bodova, dok je Nottingham Forest na 11. mjestu s četiri boda.

Standings provided by Sofascore

