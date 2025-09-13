HAJDUK DO IPSWICHA /

Jedan od najpoznatijih glazbenika svijeta došao je u Split i dobio poseban poklon

Foto: Profimedia

Spot se snimao na Hvaru i u Splitu, a dio spota se snima na krovu splitskog hotela Ambasador

13.9.2025.
14:42
Sportski.net
Profimedia
Ed Sheeran jedan je od najpopularnijih pjevača današnjice, a ovih je dana boravio u Dalmaciji gdje snima spot za svoju novu pjesmu Camera

Spot se snimao na Hvaru i u Splitu, a dio spota se snima na krovu splitskog hotela Ambasador, a upravu su se oni na svojim društvenim mrežama pohvalili kako su poklonili Hajdukov dres Sheeranu s njegovim prezimenom i omiljenim brojem.

"Kakva je čast bila ugostiti Eda Sheerana u Hotelu Ambasador! Nakon snimanja dijela njegovog najnovijeg glazbenog spota na našem krovu, naš generalni direktor, Stipe Medić, pobrinuo se da doživi pravi okus Splita - dres našeg voljenog Hajduka, s njegovim imenom i omiljenim brojem na leđima", objavio je hotel na svojim mrežama.

 

 

 

 

Ed Sheeran veliki je navijač nogometnog kluba Ipswich Towna koji se natječe u engleskom Championshipu, a pjevač ima udio i u vlasništvu tog kluba.

HajdukEd Sheeran
Jedan od najpoznatijih glazbenika svijeta došao je u Split i dobio poseban poklon