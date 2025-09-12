FARMACEUTI TREĆI /

Majstorija Ilije Nestorovskog za preokret Slaven Belupa i slavlje protiv Istre

Majstorija Ilije Nestorovskog za preokret Slaven Belupa i slavlje protiv Istre
Foto: Damir Spehar/pixsell

Goste je u prednost doveo Advan Kadušić (21), ali su Josip Mitrović (33) i Ilija Nestorovski (77) kreirali preokret

12.9.2025.
22:09
HINA
Damir Spehar/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvoj utakmici 6. kola HNL-a Slaven Belupo je svladao Istru 1961 sa 2-1.

Goste je u prednost doveo Advan Kadušić (21), ali su Josip Mitrović (33) i Ilija Nestorovski (77) kreirali preokret.

Istra je svoj gol zabila iz oflično odigranog protunapada, Lončar je s desnog krila povratnom loptom pronašao Kadušića čiji je prizemni ne odveć jaki udarac završio u bližem kutu neopreznog Hadžikića.

Poravnanje je uslijedilo nakon što je Mitrović lijepo primirio loptu koja se odbila od grede koju je pogodio Heister u pokušaju raščišćavanja situacije i pogodio sa 10-ak metara.

Pobjedu Slavenu osigurao je iskusni Nestorovski uz popriličnu dozu sreće jer se poskliznuo prilikom udarca s ruba kaznenog prostora, a nakon tog poskliznuća lopta je dobila čudan luk i lobala Kolića.

Slaven Belupo je sada skočio na treće mjesto s devet bodova, četiri manje od Dinama i Hajduka, dok je Istra 1961 osma s pet bodova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'

HnlSlaven BelupoNk Istra
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FARMACEUTI TREĆI /
Majstorija Ilije Nestorovskog za preokret Slaven Belupa i slavlje protiv Istre