Englezi posložili 35 najboljih nogometaša svih vremena: Iznenadit će vas gdje su stavili Modrića

Englezi su se po tko zna koji put uhvatili pitanja najboljih nogometaša u povijesti, a iako 'točnih odgovora' ima mali milijun, rasprave su ipak dobro došle.

Portal GiveMeSport složio je svoju listu od 35 igrača, na kojoj je mjesto našao i Luka Modrić. Kapetan Hrvatske i osvajač Zlatne lopte našao se na 24. mjestu, a na vrhu poretka je Lionel Messi.

Kako bi stvorili što objektivniju listu, Englezi su u obzir uzeli nekoliko ključnih faktora. Prvi je važnost za momčad, što uključuje golove, asistencije ili, u slučaju obrambenih igrača i golmana, sačuvane mreže. Jednostavno rečeno, što je veći doprinos, viša je i pozicija na listi. Drugi faktor su klupski i reprezentativni trofeji, a treći individualne nagrade poput Zlatne lopte.

1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Pelé

4. Diego Maradona

5. Johan Cruyff

6. Alfredo Di Stéfano

7. Franz Beckenbauer

8. Zinedine Zidane

9. Ronaldo Nazário

10. Ferenc Puskás

11. Michel Platini

12. Gerd Müller

13. Paolo Maldini

14. Garrincha

15. Franco Baresi

16. Eusebio

17. Marco van Basten

18. Bobby Charlton

19. Lav Jašin

20. Ronaldinho

21. Andres Iniesta

22. Romario

23. Xavi

24. Luka Modrić

25. Lothar Matthäus

26. Thierry Henry

27. Ruud Gullit

28. George Best

29. Roberto Baggio

30. Rivaldo

31. Kaká

32. Carlos Alberto

33. Manuel Neuer

34. Gareth Bale

35. Stanley Matthews

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'