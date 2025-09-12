Englezi posložili 35 najboljih nogometaša svih vremena: Iznenadit će vas gdje su stavili Modrića
Kapetan Hrvatske jedini je naš igrač na popisu
Englezi su se po tko zna koji put uhvatili pitanja najboljih nogometaša u povijesti, a iako 'točnih odgovora' ima mali milijun, rasprave su ipak dobro došle.
Portal GiveMeSport složio je svoju listu od 35 igrača, na kojoj je mjesto našao i Luka Modrić. Kapetan Hrvatske i osvajač Zlatne lopte našao se na 24. mjestu, a na vrhu poretka je Lionel Messi.
Kako bi stvorili što objektivniju listu, Englezi su u obzir uzeli nekoliko ključnih faktora. Prvi je važnost za momčad, što uključuje golove, asistencije ili, u slučaju obrambenih igrača i golmana, sačuvane mreže. Jednostavno rečeno, što je veći doprinos, viša je i pozicija na listi. Drugi faktor su klupski i reprezentativni trofeji, a treći individualne nagrade poput Zlatne lopte.
1. Lionel Messi
2. Cristiano Ronaldo
3. Pelé
4. Diego Maradona
5. Johan Cruyff
6. Alfredo Di Stéfano
7. Franz Beckenbauer
8. Zinedine Zidane
9. Ronaldo Nazário
10. Ferenc Puskás
11. Michel Platini
12. Gerd Müller
13. Paolo Maldini
14. Garrincha
15. Franco Baresi
16. Eusebio
17. Marco van Basten
18. Bobby Charlton
19. Lav Jašin
20. Ronaldinho
21. Andres Iniesta
22. Romario
23. Xavi
24. Luka Modrić
25. Lothar Matthäus
26. Thierry Henry
27. Ruud Gullit
28. George Best
29. Roberto Baggio
30. Rivaldo
31. Kaká
32. Carlos Alberto
33. Manuel Neuer
34. Gareth Bale
35. Stanley Matthews
