Hrvatski prvoligaš promijenio travnjak: Sada im nitko neće moći prigovarati, evo koliko je to koštalo

Nakon godina kritika i igranja na terenu koji je često bio predmetom podsmijeha, HNK Gorica je započela najveći infrastrukturni zahvat na svom stadionu od njegove izgradnje 1987. godine. U tijeku je potpuna rekonstrukcija glavnog travnjaka, projekt vrijedan oko 1,2 milijuna eura, koji će velikogoričkom prvoligašu napokon donijeti uvjete dostojne najvišeg ranga hrvatskog nogometa.

Radovi su započeli u srpnju 2025. godine, a njihov završetak očekuje se početkom rujna, što znači da će Gorica prvu utakmicu na svom novom, modernom terenu odigrati sredinom rujna, u sklopu sedmog kola SuperSport HNL-a. Do tada, momčad će prvih šest kola prvenstva biti primorana igrati kao gost.

Godine kritika i "nepoznata bakterija"

Gradski stadion u Velikoj Gorici godinama je bio poznat po jednom od najlošijih travnjaka u ligi. Igrači, treneri i navijači gostujućih momčadi redovito su se žalili na uvjete koji nisu priličili prvoligaškom nogometu. Teren je često bio smeđe boje, neravan, a za kišnih dana pretvarao bi se u kaljužu punu blata i lokvi, što je onemogućavalo kvalitetnu igru.

Problemi su kulminirali do te mjere da je predsjednik kluba Nenad Črnko u jednom trenutku za loše stanje terena okrivio "nepoznatu bakteriju" koja je navodno napala travnjak. Iako je tada tvrdio da podloga nije neravna, vizualni dojam bio je poražavajući i jasno je bilo da je potrebna korjenita promjena.

Potpuna rekonstrukcija: Grijanje, drenaža i novi travnjak

Ovaj projekt nije samo kozmetička promjena gornjeg sloja trave. Riječ je o sveobuhvatnoj rekonstrukciji koja uključuje kompletnu izmjenu podloge. Uklonjeni su stari slojevi, a postavlja se potpuno nova drenaža kako bi se riješio problem nakupljanja vode.

Ključni elementi modernizacije su ugradnja sustava grijanja terena i automatskog navodnjavanja. Grijanje će omogućiti održavanje idealnih uvjeta za igru i tijekom hladnih zimskih mjeseci, čime će se spriječiti smrzavanje i oštećenje travnjaka. Na kraju radova, postavit će se potpuno prirodni travnjak najviše kvalitete.

Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 1,2 milijuna eura, a financiranje je podijeljeno u dvije faze:

Prva faza: Obuhvaća pripremne radove, iskop i postavljanje nove drenaže. Vrijednost ovih radova je oko 600.000 €, a financira ih Grad Velika Gorica putem gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima.

Druga faza: Uključuje postavljanje sustava grijanja i samog travnjaka. Ova faza, također vrijedna oko 600.000 €, financira se sredstvima HNK Gorice, uz značajnu pomoć Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i Zagrebačke županije.

Dio šire strategije HNS-a i UEFA-e

Potpora Hrvatskog nogometnog saveza ovom projektu nije slučajnost, već dio dugoročne strategije poboljšanja nogometne infrastrukture diljem Hrvatske. Još prije nekoliko godina, HNS je u suradnji s UEFA-om pokrenuo projekt obnove prvoligaških terena kroz program HatTrick, koji prihode od velikih natjecanja poput Eura preusmjerava u razvojne projekte.

Gradski stadion u Velikoj Gorici bio je jedan od stadiona predviđenih za obnovu u sklopu tog programa, uz terene u Puli, Šibeniku, Splitu i Varaždinu. Cilj je bio osigurati da svi prvoligaški klubovi, ali i nacionalne selekcije, imaju pristup visokokvalitetnim terenima koji zadovoljavaju europske standarde.

Završetkom ovog projekta, HNK Gorica ne samo da će riješiti dugogodišnji problem, već će dobiti i jedan od najmodernijih terena u Hrvatskoj. To je zalog za budućnost kluba, ali i potvrda da se ulaganjem u infrastrukturu podiže kvaliteta cjelokupnog hrvatskog nogometa. Navijači s nestrpljenjem očekuju sredinu rujna i prvu utakmicu na terenu koji će konačno biti na ponos kluba i grada.